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社會 社會焦點 保障人權

舅欠145萬元反向外甥女討「25年壓歲錢」　結局被打臉

記者黃翊婷／台北報導

范姓女子控訴舅舅向母親借款190萬元，直到母親過世，仍有145萬元未還，發出存證信函也沒有理會，因而決定提告；沒想到舅舅反過來主張，要拿過往付出的費用抵銷，包含6歲前的扶養費、25年壓歲錢共6萬元等等，總計143萬餘元。不過，台北地院法官審理後，並未採信舅舅的說詞，最終判他應給付范女145萬元。

▲▼ 開工紅包（圖／記者劉維榛攝）

▲舅舅以曾經給范女壓歲錢等理由，主張可以抵銷借款。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

范女在判決書中主張，舅舅16年前以投資事業為由向母親借款190萬元，但只還了45萬元，後來母親生病住院，她曾透過LINE訊息請求償還餘款145萬元，卻沒有獲得回應，直到母親過世之後，她委請律師發函、寄存證信函，舅舅還是沒有理會，這才決定提告。

舅舅則反駁，他曾協助扶養范女至6歲，花費30萬元，每年還會給予壓歲錢，直到范女就業才沒給，25年來共計包了6萬元，加上過往給范母的投資紅利、合資購買生前契約等費用，他對范女的債權達到143萬4000元，應當可以抵銷。

不過，台北地院法官認為，舅舅雖然主張扶養過范女，但范女否認，加上他的前妻也否認，因此無法僅憑他的空言就認定此事為真；壓歲錢的部分，依照常理看來，壓歲錢是將自己的財產無償給與他方，並經過允受而成立的贈與契約，舅舅無法主張抵銷。

至於投資紅利和合買生前契約的部分，法官同樣認為舅舅無權主張，加上沒有其他事證可以證明他自己的說詞，最終判他必須返還范女145萬元。

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