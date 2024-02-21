紀念母語日　李啟維：保護母語刻不容緩

▲台南市議員李啟維表示，台灣講母語人口一代不如一代，保護母語刻不容緩，政府應有更實際作為。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2月21日是世界母語日，政府都會舉辦活動紀念，提醒大家母語的重要，台南市議員李啟維再次呼籲，台灣講母語人口一代不如一代，保護母語刻不容緩，政府應有更實際作為！

李啟維議員表示，全世界只有台灣不是用母語教學，台南市教育局應設立母語教學實驗班，母語是生活語言生動活潑，不但學習效果佳，又能更直接認輸鄉土，和世界產生連結，進而世界化，母語實驗班可以和中文教學比較，效果良好的話可以進一步推廣！

李啟維表示，除了家庭之外，學校透過教育，是學習母語最重要地方，在大家的努力爭取之下，黃市長排除困難編列正職母語教師數名，大家對黃偉哲市長魄力都表示高度肯定，但是母語正式老師還是嚴重不足，應比照中文、英文老師比例逐年編列，母語才能從學校生根發葉！

李啟維說，政府即將成立的國家語言研究發展中心，如果能設在台南，將更有利於台灣語言文化的研究蒐集，因為台南是保存台灣文化的大本營，過去重北輕南所有資源大部分集中北部，連文化資源也集中北部，實在不利台灣語言文化均衡發展，公視台語台設在台北就是一個例子，台南市政府應極力爭取！

李啟維指出，聯合國教科文組織，已把台灣各族群母語認定瀕危語言，搶救台灣母語全民動起來！除了鼓勵家庭、社會多使用母語溝通之外，政府的態度政策決心也很重要！