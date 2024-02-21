　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澳男大生吃到老鼠藥中毒　台籍女友稱「泡給自己喝」被移送

▲▼澳洲大學生到台灣留學　誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

▲澳洲男大生到台灣留學誤食老鼠藥。（圖／翻攝自gofundme）

文／中央社

澳洲男大生蕭里疑接觸老鼠藥中毒，檢警去年約談蕭里台籍女友人後限制出境、出海。北市警方日前已依重傷害罪嫌移送女友人，北檢證實收到移送書，持續偵辦中。

全案起於，澳洲廣播公司（ABC）去年4月間報導，來自昆士蘭州的24歲大學男生蕭里（Alex Shorey）在台灣期間疑似誤食老鼠藥。

台北地檢署獲悉後主動剪報分案，由毒品專組檢察官調查，經調取醫院病歷，並指揮台北市警察局刑事警察大隊、信義警分局調查，以證人身分訊問蕭里父親。

▲▼誤食老鼠藥命危，澳洲交換生今晨搭專機離台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲男大生在台中毒，搭醫療專機返回澳洲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警去年5月間搜索蕭里台籍女友人住處，查扣相關證物，並以被告身分訊問女友人，訊後命限制出境、出海，並定期向北市刑大報到。檢警於女友人住處搜出老鼠藥，但女友人始終辯稱，老鼠藥是她泡給自己喝，蕭里誤食。

台北市刑大過濾扣案卷證，日前完成調查，依重傷害罪嫌將蕭里女友人移送北檢。北檢今天證實，已收到警方移送書，至於女友人是否涉嫌及使用老鼠藥的動機，尚待進一步釐清。

蕭里案發後一度在台住院治療，去年5月間經由家屬透過群眾募資平台募得醫療專機費用，順利返回澳洲。檢方持續透過司法互助，希望取得蕭里的說法，讓案情真相大白。

ET快訊
雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了
陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澳男大生吃到老鼠藥中毒　台籍女友稱「泡給自己喝」被移送

突然想起「哥哥生前想要海葬」！他竟闖進公墓開挖骨灰

神明前打格鬥盃！北投慈后宮媽祖陣頭「互毆亂噴辣椒水」1人掛彩

雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了

陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事實

快訊／霧鎖金門「航班大亂」　旅客包圍地勤怒吼：我要回家

南投員警休假上山打獵遭射殺！兇手抓到了　竟是同行友人

檢方證實「海巡署無錄影紀錄」！陸快艇翻覆2死　不排除解剖查死因

女房東帶看房子　竟遭房客「持剪刀抵脖子」性侵：給我一次

快訊／基隆驚傳路倒命案　男送醫死亡

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

國民黨團杯葛陳建仁施政報告！黃捷、徐巧芯對嗆　藍綠爆39分鐘衝突

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

澳男大生吃到老鼠藥中毒　台籍女友稱「泡給自己喝」被移送

突然想起「哥哥生前想要海葬」！他竟闖進公墓開挖骨灰

神明前打格鬥盃！北投慈后宮媽祖陣頭「互毆亂噴辣椒水」1人掛彩

雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了

陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事實

快訊／霧鎖金門「航班大亂」　旅客包圍地勤怒吼：我要回家

南投員警休假上山打獵遭射殺！兇手抓到了　竟是同行友人

檢方證實「海巡署無錄影紀錄」！陸快艇翻覆2死　不排除解剖查死因

女房東帶看房子　竟遭房客「持剪刀抵脖子」性侵：給我一次

快訊／基隆驚傳路倒命案　男送醫死亡

憂有毒氣體彌漫雙北！里長深夜喊話北市府說明　網怒灌蔣萬安臉書

澳男大生吃到老鼠藥中毒　台籍女友稱「泡給自己喝」被移送

深坑火警臭味彌漫雙北！苗博雅批：市民頭痛睡不著　北市高層睡得安穩？

國小兄妹日睡6.5hrs「恐怖行程」全年無休　3000人朝聖：恐怖片吧

美出新高度！馬思純成功甩肉30kg 每天早上一杯「小綠汁」

冬季頭髮變乾躁？皮膚科醫師教「護髮4秘訣」：選對枕頭套有差

突然想起「哥哥生前想要海葬」！他竟闖進公墓開挖骨灰

唐美雲「包養」孫翠鳳遭拒！《1624》劇透讓戲迷嗨翻　幕後搶先看

速食沒200吃不飽！他怨「何時變高消費？」釣出高CP值點法：飽到吐

好萊塢御用日本武士！真田廣之被讚「凱旋歸國」　感嘆：人類都沒改變

我要吃！柯基狂按錄音鈴　重複喊著「巴豆夭」情勒媽

社會熱門新聞

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

南投員警上山打獵遭射殺　兇手抓到了

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

陸快艇翻覆2死5分鐘過程曝！海巡親揭沒錄影原因

即／霧鎖金門「航班大亂」旅客怒吼：我要回家

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

北投慈后宮媽祖遶境爆衝突　陣頭互毆噴辣椒水1人掛彩

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

2陸籍漁工身亡　家屬拒火化：人走了我們怎辦

更多熱門

相關新聞

惡鄰水塔投老鼠藥報復　社區主委夫妻誤飲中毒

惡鄰水塔投老鼠藥報復　社區主委夫妻誤飲中毒

新北一名洪姓男子因社區車位問題，與社區楊姓主委曾有過衝突，洪男為了教訓對方，竟將老鼠藥倒入楊家人所使用的水塔，導致楊姓夫妻倆出現中毒反應，裝監視器後才逮到準備二度犯案的洪男。楊男與妻子提告求償300萬元，新北地院判賠2人各20萬元為適當。

俄特工在烏克蘭叫外送　3人中毒慘死

俄特工在烏克蘭叫外送　3人中毒慘死

鄰居竟在水塔投老鼠藥　判刑5月

鄰居竟在水塔投老鼠藥　判刑5月

蔬果行誤賣老鼠藥地瓜　北市衛生局將約談

蔬果行誤賣老鼠藥地瓜　北市衛生局將約談

民生社區里長廣播：地瓜有毒　店員上門求助

民生社區里長廣播：地瓜有毒　店員上門求助

關鍵字：

老鼠藥

讀者迴響

熱門新聞

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

「最美檢察官」陳漢章換回男裝！原因曝光

29歲癌末女辦「生前葬禮」　10天後安詳離世

快訊／大樂透頭獎槓龜！春節加碼21人成百萬富翁

即／00:08東部海域規模4.9地震　最大震度1級

主人搬到國外棄養貓　牠難過哭了

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面