殲-15無力抗美日F-35　殲-35上遼寧艦後山東艦可望跟進

▲F-35B的部署帶給中國巨大軍事壓力。圖為美國海軍陸戰隊F-35B成功降落「出雲號」 。（圖／翻攝自Twitter）

軍武中心／綜合報導

大陸最新隱身艦載機殲-35現身遼寧艦航母甲板，無疑是春節期間最受到關注的軍事話題。面對美軍已有3艘航母搭載F-35C戰機，日本也為讓F-35B上艦改造出雲號直升機護衛艦，強敵環伺的情況下，解放軍最新福建艦入列需至少等到2025年以後，因此推助了遼寧艦很可能成為第一艘實際部署殲-35的航空母艦。

儘管這次被拍攝到的殲-35是以全尺寸模型的形式登上航母，但外界認為已足以證明遼寧艦在這一輪的升級改裝之後，將會具備搭載殲-35的能力。大陸期刊《航空知識》主編王亞男撰文指出，遼寧艦是在2023年2月結束第1個10年服役周期，返回大連造船廠接受維護和升級，而此次升級是對航母進行全面整修和維護，時間周期較長，大陸因此利用這個契機對電子系統、武器和艦載機進行更新，其中最重要的一項就是納入國產新一代艦載戰鬥機，包含殲-35隱身戰鬥機。

文章表示，隱身飛機對於指揮控制、技術支持、後勤保障等系統和設備要求更高，飛行員和地勤人員也要經過相應的培訓才能操縱和維護隱身飛機。由於另一艘同樣採用滑躍起飛的山東艦擔負繁重的戰備、訓練任務，此時遼寧艦在船廠接受升級，正好有檔期進行相應的改裝和試驗，解放軍便決定讓遼寧艦率先搭載殲-35，為以後隱身艦載作戰飛機上艦積累寶貴經驗。

▼遼寧艦飛行甲板上出現殲-35隱身艦載機的身影。（圖／翻攝自大陸網站）

此外，大陸所期待的首艘彈射型航母福建艦目前預計在2024年開始試航，雖然所配套的殲-35也要上艦測試，不過考慮到福建艦服役至少要2025年後，同時形成作戰能力需更長的時間，此時面對海上來自美航母、日本出雲號護衛艦上隱身戰機的威脅，甚至英國皇家海軍也要在2025年派遣航母來遠東，等於F-35B、F-35C在中國周邊活動將形成常態化，明顯擁有代差劣勢的殲-15已無法抵抗。

王亞男推測，此次遼寧艦升級之後，殲-35上艦就進入倒計時，該機最快可以在2025年內形成作戰能力，也就是說解放軍海軍最快在2025年獲得第一個隱身艦載機大隊。

值得注意的是，2025年山東艦也將會進行服役5年後的維護，在此期間可能會進行相應升級，搭上殲-35登艦的列車。若再加上2025年後服役的福建艦，在2030年之前解放軍海軍應該會有3艘航母具備搭載殲-35的能力，並且能夠隨時在海上部署1艘。

▼殲-35出現在福建艦甲板後方，等待航母正式形成戰鬥力還需更長的時間。（圖／翻攝自騰訊軍事）