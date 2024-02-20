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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

▲▼ 。（圖／翻攝戴湘儀臉書）

▲蔣根煌兒子蔣欣璋的岳母在戴湘儀臉書留言「跟別人的老公」出遊。（圖／翻攝戴湘儀臉書）

記者崔至雲／台北報導

新北市議員戴湘儀在粉專分享旅遊照，卻遭新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋的岳母周姓里長留言質疑是「跟別人的老公」出遊，在戴湘儀發聲明澄清後，蔣欣璋也指出，「家家有本難念的經」，岳母的指控與錯誤猜測，基於她是家人與長輩，他無意公開批評，但與事實不符，特發聲明以爲澄清。

蔣欣璋表示，有關今日媒體捕風捉影，誣指戴湘儀介入他婚姻一事，與事實不符，特發聲明以爲澄清。

蔣欣璋提到，戴湘儀是同黨在地的年輕優秀議員，去年他的選舉，戴湘儀給了他很多新的想法，也替他大力輔選。因此他們有很多互動與合作的機會，他非常感謝戴湘儀對他選舉的全力支持。這樣正常的工作與友誼互動，卻在媒體的加油添醋下，成為不堪的花邊新聞，個人深感遺憾，也對無辜受牽連的戴議員感到抱歉。

蔣欣璋強調，他與戴湘儀的互動僅止於正常朋友與選舉夥伴，他個人與戴湘儀並沒有任何超越友誼的感情關係。且這幾天他都與去年的選舉夥伴在日本旅遊，地點在京都與大阪，與媒體報導指出戴湘儀的行程完全沒有交集。

最後，對於岳母在戴湘儀臉書上的留言，蔣欣璋說，「至於我岳母的指控與錯誤猜測，基於她是我的家人與長輩，我無意公開批評。家家有本難念的經，關於我個人私人領域的家事，也實在與公共利益無涉，這樣不實的訊息與傳言實在不應該佔有媒體版面，更不該被持續散播！」。
 

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