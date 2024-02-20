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社會 社會焦點 保障人權

基隆轎車突後退連撞6車2人！女駕駛稱暴衝：我踩煞車卻往後

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市安樂區基金一路，今（20）日下午13時許發生交通事故，30歲夏姓女子開車欲倒車路邊停車時，因操縱不慎倒車暴衝，導致6輛機車毀損及2名路人四肢擦挫傷，所幸傷者皆意識清楚，送醫檢查後無大礙。女駕駛表示，她是要倒車時突然暴衝，當時踩煞車不知道為什麼車子往後，而事發當時的畫面也曝光。

▲▼基隆倒車 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女駕駛稱車子不明原因暴衝，撞到6車2人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆倒車 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲事發當時的監視器畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，20日13時許接獲報案，稱於基隆市安樂區基金一路135巷內有交通事故發生，到場初步了解，夏女駕駛自小客車往黃昏市場方向欲倒車路邊停車時，因操縱車輛不慎，倒車暴衝，導致路旁6輛機車毀損，62歲龔男、58歲許女，2名路人四肢擦挫傷，所幸傷者皆意識清楚，送醫檢查後無大礙。

▲▼基隆倒車 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女駕駛說不知道為什麼車子往後。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

影片中，夏女行駛到該處後停在路旁，隨後不明原因突然往後倒車，連撞後方6輛機車，另外也撞到2名路人。夏女說，她是要倒車，車子突然暴衝，因為她踩煞車，不知道為什麼車子往後，並表示剛剛從家裡出來都正常開，以前都沒有發生過，踩煞車後沒有引擎的聲音，但車子就是往後。夏女表示，當時是要去超商買東西，已經停下來了，沒有停好所以倒車轉角度，車子突然暴衝，一直往後衝。

▲▼基隆倒車 。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，夏女經實施酒精濃度測驗，無飲酒情事，初步排除酒後駕車行為，由於肇事駕駛車輛受損無法啟動，協助聯絡拖吊車前來排除，於15時許恢復交通順暢。警方呼籲駕駛朋友，在行駛過程中要格外注意車輛狀態，並提高警覺，以確保行車安全，若遇交通事故請立即撥打110報案，警方將即時到場協助。

▲▼基隆倒車 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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