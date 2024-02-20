早餐店大冰奶發威！「販毒小蜜蜂」也受不了　衝廁所解放栽了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一販毒集團透過「小蜜蜂」輪班24小時開車外送毒品到府，為防止露餡，並要求駕駛不可輕易下車，行事相當縝密。然而，38歲王姓嫌犯疑似喝了早餐店大冰奶，忍不住腹痛開車直衝加油站廁所，跟監蒐證的員警見狀立刻上前將他逮捕，全案偵訊後依法解送高雄地檢署偵辦。

▲早餐店大冰奶發威！連「販毒小蜜蜂」也受不了，衝廁所解放栽了。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該販毒集團由兩名小蜜蜂輪班駕駛汽車在高雄地區外送販毒，另由一名倉管人員負責補貨工作。該集團分工明確，小蜜蜂駕駛除了24小時不停歇於市區內穿梭，集團還要求車子不能熄火，小蜜蜂也不可輕易下車，以免遭警方趁隙圍捕。

▲警方趁「販毒小蜜蜂」上廁所解放時，上前將他逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市刑大偵查第二隊（6分隊）接獲線報後，立即與左營分局文自派出所共組專案小組，並報請臺灣高雄地方檢察署翔股檢察官指揮，展開持續跟監蒐證。

上月30日小蜜蜂駕駛王嫌，疑似喝了早餐店的大冰奶後，開始肚子痛，最後忍不住衝往加油站上廁所，警方見機不可失立即在廁所外佈署，待王嫌如廁後，隨即上前將他逮捕。

▲警方查扣相關證物，全案解送地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續共查獲21歲蔡嫌、38歲王嫌、42歲洪嫌等三人，並查扣愷他命90包(含袋毛重283.6公克)、毒咖啡包108包(359.54公克)、現金43萬3400元、電子磅秤、夾鏈袋、k盤、IPhone手機、販毒用交通工具自小客車一輛等證物。全案偵訊後依違反毒品危害防制條例解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。