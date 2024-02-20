西方軍援延宕　澤倫斯基：烏克蘭前線戰況艱困

▲澤倫斯基表示西方軍援延宕讓烏克蘭屈居劣勢。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏國軍隊在廣闊的戰場前線部分地區面臨艱難戰鬥，西方軍事援助的延宕影響了烏克蘭部隊。

法新社報導，俄羅斯軍隊重新在烏克蘭東部和南部發起攻勢，並攻下頓內茨克地區（Donetsk）重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），這是俄軍從去年5月奪下巴赫姆特（Bakhmut）以來的首波重大戰果。

澤倫斯基指出：「前線幾個區域的戰況極為艱困，俄國軍隊在這些地區集結了最強大的後備軍力。」

澤倫斯基還說，俄羅斯軍隊「正利用援助烏克蘭的延宕」，烏克蘭正面臨火炮短缺的問題，且需要前線防空能力及遠程武器。

烏克蘭軍方今天稍早透露，他們在烏克蘭南部札波羅熱地區（Zaporizhzhia）面臨俄軍推進的「強大火力」。

烏克蘭高階指揮官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavsky）表示，俄羅斯正於羅博季涅村（Robotyne）附近發動多次攻擊，但這些攻勢遭遇挫敗。

最近幾週，烏克蘭因為彈藥和兵源短缺而在防禦上面臨劣勢。

塔爾納夫斯基的發言人利霍維（Dmytro Lykhoviy）說道，烏克蘭部隊撤出阿夫迪夫卡後，俄軍正進行重整，而且「可能會把軍隊轉移至其他區域」。