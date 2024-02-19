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她被狗養大「四肢爬行、只會吠叫」！重新學做人　心智年齡剩6歲

記者吳美依／綜合報導

來自烏克蘭的奧克薩娜（Oxana Malaya）從小被父母虐待，3歲那一年被鎖在門外後，開始跟著附近野狗一起生活，就這樣被犬隻撫養多年，獲救時四肢著地爬行，只會吠叫而無法言語。即使她回歸人類社會，重新學習走路和說話，成年後仍被專家判定，心智年齡僅約6歲。此案例也被澳洲電視節目「60分鐘」（60 Minute）拍成紀錄片。

奧克薩娜出生於1983年11月4日，從小家境貧困，父母嚴重酗酒，幼年時期遭到嚴重忽視，很可能長期與狗狗吃著同樣的食物。3歲的某一天晚上，她被爸媽鎖在門外，只好抱著寵物狗奈達（Naida）取暖，接著一起爬進附近野狗窩，接下來5年也都在這裡生活。

野狗群逐漸接納這個人類小女孩，甚至將其視如己出，不僅和她分享食物，還會保護她不被上門探查的警察靠近。奧克薩娜也模仿起犬隻行為，例如不斷喘氣、只用嘴巴進食喝水、用舌頭舔拭皮膚清潔身體等，而且聽不懂人類語言，直到她開始對著鄰居吠叫，才被發現並且獲救，當時極度惡劣的生活條件，震驚了當局。

奧克薩娜獲救後，被安置到兒童之家，重新學習走路與說話，但仍保留著部分犬隻行為，例如害怕時咬人，或把東西藏起來，被醫師判定永遠無法完全適應人類社會。由於她被拋棄前的醫療紀錄非常健康，因此成為心理學研究對象，接受一系列認知測驗，探究「先天或後天」對於個人心理與行為的影響。

奧克薩娜成年後，住在一間專門照顧動物的特殊護理之家，已經能與人類正常交流。她在「60分鐘」中回憶，當年由於家裡太多小孩、床鋪空間不夠，才會爬去跟狗狗一起生活，「我跟牠們說話，牠們會吠叫，我就會重複。這是我們的溝通方式」，並坦言現在感覺寂寞時，仍會恢復狗狗的行為模式。

奧克薩娜也表示，很想見見親生父母，儘管製作團隊最終沒能找到媽媽，但她與爸爸見面時互相擁抱，還認識了同父異母的妹妹。

 
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