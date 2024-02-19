新北女「1.6萬鞋墊包裹」當垃圾丟了　清潔隊狂翻20分鐘找回

▲新北女誤丟「1.6萬鞋墊包裹」，清潔隊狂挖20分鐘找回。（圖／新北市環保局）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人過年前、後會打掃家裡，不過在丟棄垃圾、廢棄物品前，務必要檢查清楚，避免把高價值的東西一起丟了。新北市新莊區一名鄭姓女子就不慎把裝有價值1.6萬元鞋墊的包裹丟入資收車，嚇得緊急打電話給當地里長通知清潔隊，在清潔隊的協助下才順利找回包裹。

新北市環保局19日表示，新莊清潔隊垃圾車16日晚間行經順泰街49號至43號巷口實，鄭女誤將裝有價值16800元鞋墊的包裹丟入資收車，鄭女發現後緊急致電當地立功里里長，通知清潔隊資收班班長召回車輛回場，花20分鐘翻找後才終於成功找回包裹。

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▲清潔隊協助鄭女順利找回包裹。（圖／新北市環保局）

環保局指出，過年前也有接到許多民眾大掃除誤丟財物，像是五股區隊6日協助一位江姓女子尋找1.2萬元現金，江女原本將現金放在圍裙內，後來打包垃圾時將圍裙一起丟掉，但現金仍放在圍裙內忘了取出，所幸在垃圾車前往八里焚化廠傾倒前就物歸原主。

環保局提醒，民眾平常丟棄垃圾或資源回收之前，應該先仔細檢查有沒有無存放金錢或個人物品，若真的不小心發生誤丟事件時，清潔隊收到通知一定會盡力協助民眾，不過若是錯過黃金時間，物品已經連同垃圾一起焚燒，屆時找回的機會就不大。