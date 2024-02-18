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天氣粉專爆經營權大戰！夥伴不忍了：你沉迷股票，不把我們當朋友

▲▼ 。（圖／翻攝自FB天氣即時預報）

▲粉專爆經營權之爭。（圖／翻攝自FB天氣即時預報）

記者施怡妏／綜合報導

臉書粉專「天氣即時預報」擁有近百萬人追蹤，怎料公司卻陷入經營權之爭，創辦人黃昱維控訴，離職員工搶走公司資產，還移除他的管理員身分，怒轟合作夥伴「此生我不願再見到你們一眼！」對此，夥伴阮揚洲寫長文反擊，兩年沒進辦公室，還翹掉線上例會，「長期處於你犀利的言語，已經痛苦到無法再合夥」。

創辦人黃昱維在個人臉書發文，氣象粉專原本就是他創立的，但如今卻被踢出粉專經營，甚至被控侵權，「是我管理不周，所以讓離職員工還搶了公司的資產」。黃昱維更向前團隊喊話，「你們要錢、你們要權，你們就都拿去，我要告訴爭權的曾經的夥伴，是你們，用盡一切，逼走了天氣小編。此生我不願再見到你們一眼！」

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對此，合夥人阮揚洲寫下長文，透露6年來的心情還原始末，2019年拿下科技部創業大獎，三人也順勢成立的公司，一路走來雖然很辛苦，但是公司也漸漸步上軌道，2021年夏天，黃昱維因沉迷股票，很少進辦公室，2021年冬天，黃昱維不僅不來辦公室，還常缺席線上開會，年底時還向大家炫耀，靠股票賺了百萬。

到了2022年春天，黃昱維遲遲未處理公司粉專與廣告廠商違約的問題，深陷股票當沖泥沼，當沖額度超過3000萬，每日賺賠超過百萬，每月交易額數億。2022年冬天，「你開始情緒失控，工作上只要有任何不合你意，就對我們以及其他廠商惡言相向或是擅自罷工，我們理解也試著想原諒，你是因為股票失利所導致的情緒失控，即便我們其中一人因你的失控言論，而開始尋求心理諮商的協助」。

2023年底黃昱維突要求開實體會議，看了公司營收後，希望明年開始公司粉專的營收要歸為個人收入，其他公司營收仍維持原比例分配，大家提出疑問，黃昱維突然情緒失控，「用各種難聽的字眼辱罵我們兩人，並說你早就不把我們當朋友，我們只是廉價工程師」。

阮揚洲崩潰表示，黃昱維每天傳數百則訊息，除了不斷抹黑攻擊外，也私訊家人、朋友、大學老師等等，「這一切的種種造成我們極大的身心靈壓力，並持續到過年期間，仍然不斷騷擾我們的家人」，迫不得已才會找律師並發布聲明。

阮揚洲強調，「我們絕對不是貪心之人，才會隱忍如此多年，也始終相信著當時創業的信念，但如今這些輿論已經禍及到我自身的名譽，以及造成身邊家人朋友極大壓力，我們真的對身邊的人感到非常抱歉，也請所有關心我的朋友放心，此案，也已進入司法程序，我們就靜待司法判斷」。

黃昱維在貼文底下留言，「App 100% UI/UX 是我辛苦設計出來的，請...尊重一下，不要任意抹滅掉他人」，不過對於阮揚洲的指控，則沒有多做說明。《ETtoday新聞雲》記者實際私訊黃昱維，至截稿前尚未取得回覆

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