台灣繼續「生不如死」　1月人口略降至2341.9萬「終結連18月正成長」

▲台灣出生率持續下滑，社會遷入也減少，全國人口終結連18個月成長。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部近期公佈最新的全國人口統計，2024年1月部分，因國人恢復戶籍情形趨緩，台灣總人口相比2023年12月略降至2341.9萬人，終結連18個月正成長紀錄。至於出生死亡部分，今年1月出生1萬1023人、死亡1萬9464人，死亡人數比出生多出8441人，人口自然增加持續呈現負成長趨勢。而這也是自2021年1月以來，連續37個月「生不如死」。

在社會增加方面，1月遷入8萬7743人，年減16.72%；遷出7萬9911人，年增逾30.56％。遷入比遷出人口多出7832人，相比人口自然增加部分，無法抵銷死亡與出生人數差距，讓全國總人口自去年12月底約2342萬人，回降至約2341.9萬人。

至於各縣市自然增加方面，今年元月全國僅連江縣出生人數超過死亡人數，連向來催生有成的桃園市都「生不如死」；社會增加方面，六都當中，台北市的遷入人數已低於遷出人數，呈現「入不敷出」，提前告別疫情紅利，其餘五都仍呈遷入多過於遷出。

從人口結構來看，今年1月底，0至14歲人口數278.9萬人，占總人口11.91%；15至64歲人口約1631.3萬人，占69.66%；65歲以上人口431.6萬人，占18.43%。

另外，觀察結婚對數，今年1月共1萬3946對新人結婚，年增33.92%。其中，不同性別結婚共1萬3668對，年增33.86%；同性結婚278對，年增36.95%。

離婚部分，今年1月共4503對離婚，年增35.92%。其中，不同性別離婚4427對，年增35.92%；同性離婚76對，年增35.71%。