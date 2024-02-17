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博恩、Cheap都被點名！史書華批流量亂象：別叫我「網紅醫師」

快訊／網紅晚安小雞被逮捕！　柬埔寨警控誹謗

▲史書華開批網紅亂象。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「晚安小雞」日前自稱在柬埔寨遭詐騙集團凌虐洗劫，遭當地警方逮捕，也被揭穿根本自導自演。對此，牙醫史書華認為，網紅們在言論自由的保護傘下，賺了名聲跟財富，「但也給下一代孩子最差的示範」，直呼「所以不要再叫我網紅醫師，我是有影響力的專業人士，網紅是沒有流量就什麼都不是。」

「今天我們來談談 網紅亂象。」史書華在粉專「盾牌牙醫史書華」發文，開頭就提到超多網紅，包括聲稱喝橄欖油排膽結石的愛莉莎莎；評論畫〈帝王條款〉國中生的Cheap；脫口秀中影射嘲諷罕病律師陳俊翰的賀瓏、Albee；消費鄭南榕、包紅包給「潦倒飛官」的博恩；自導自演被恐嚇威脅的拎北好油。

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他還點名陳沂造謠嘴秋言語污辱他人、製造各種負面仇恨話題；朱學恒性騷擾還可以繼續開節目、收錢輔選；黃大米出國旅遊製造自己受害者的印象。最後也點名晚安小雞，「自導自演在柬埔寨被擄……晚安小雞，錯就錯在你今天如果在台灣就是小罪，可是你卻偏偏跑去柬埔寨玩這套。」

史書華指出，言論自由是自由，但有網紅濫用了言論自由，利用煽情、極端、造謠、造假等方式製造話題，「他們本身沒有什麼專業可言，但是一旦製造話題有流量，就可以利用流量變現賺大錢，也因為這樣越來越無所不用其極」，就算真的被告也都罰得很輕，甚至不會起訴。

他認為，這些網紅在言論自由的保護傘下大賺特賺，「賺了名聲跟財富，但也給下一代孩子最差的示範。」史書華表示，他經營了三年電商，很清楚如何把流量變現，「我的底線是團購跟業配，不會跟我平常的心情抒發跟時事評論混在一起，也不會隨便販賣我的醫學專業」，若是有流量帶來的財富，他會盡可能捐給公益或行善，這樣才不會被流量操控行為。

因此，他向外界喊話，不要再叫他「網紅醫師」，「我是有影響力的專業人士，網紅是沒有流量就什麼都不是」，強調自己影響力是要讓社會更好，「他們的影響力是用來賺錢，我們不一樣。」

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