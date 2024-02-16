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日本17歲陸籍少年陳屍湖邊！遺體詭異多處瘀青　警列「謀殺」調查

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣湖西市的濱名湖邊9日發現一具男性遺體，經確認為17歲的中國籍高中男學生齊藤宇川。死者全身有多處被毆打的瘀青，經解剖確認死因為溺斃，死亡時間以驗屍報告出爐的13日回溯已超過1周。警方發現死者5日曾與多名友人聚會，且在朋友家中與友人發生爭執，進而引發鬥毆，隨後便失蹤，因此目前已經以謀殺方向展開調查。

根據《第一電視台》報導，住在袋井市的17歲中國籍少年齊藤宇川4日晚間7時向家人表示，要出門與朋友外出玩樂，隨後前往朋友位於濱松市的住家與其他人舉行生日派對直到5日凌晨。然而此後卻沒有再回家，少年的家人7日向警方通報失蹤，而警察9日便在濱名湖邊發現齊藤的遺體。

由於齊藤的遺體狀態詭異，全身多處瘀青，疑似遭人毆打，警方懷疑案情不單純，因此將遺體交由法醫解剖。根據13日的驗屍結果，齊藤的死因為溺斃，死亡時間粗估超過1周，而身體則有多處因生前遭到劇烈毆打造成的皮下出血。少年的家人表示，他4日晚間出門時身上還沒有這些傷勢。

警方調查後，發現齊藤5日在濱松市與多名友人見面後，疑似因為把朋友的摩托車弄倒，因此與對方發生爭執，警方也懷疑少年的死與此有關。而當時參與生日派對的有多名不同國籍的男女，包含齊藤的同年人與其他成年人。

遺體尋獲時，調查人員並未找到少年的手機等遺留物品，接下來將持續調查齊藤的交友情況，以釐清案情。此外，搜查人員也在15日潛入湖中，試圖搜尋少年的遺留物品。

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