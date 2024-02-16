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社會 社會焦點 保障人權

OL愛聊辦公室八卦！酸同事「妳沒讓他爽到」　侵害健康權判賠

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲高雄女子在辦公室聊八卦酸女同事，法院判要賠對方2萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名劉姓女子常在辦公室聊八卦，還跑到男同事女友的臉書留言「妳男友跟同事不錯，經常載她」，且酸女同事「妳是沒讓他爽到，他才會裝這種屎面啊」，還要女同事「妳自己行為要檢點」，讓女同事怒告「名譽權」及「健康權」遭侵害，法院判劉女須賠償2萬元。

判決書指出，李女指控，劉女2022年4月18日在男同事的女友臉書貼文：「妳男友跟同事不錯，經常載她」，且此貼文足以使人產生男同事與她有超越正常男女交往關係之聯想，否則劉女何以需要特別至男同事女友臉書留言，認為侵害名譽權，請求精神慰撫金新台幣5000元。

而劉女還對李女當面陳述及指摘：「妳是沒讓他爽到，他才會裝這種屎面啊」、「他們為什麼不結婚，可能是沒有小孩啦，所以妳就趕快生一個啦、生一個，他就會娶妳了啦」、「妳什麼意思，妳自己噴香水在賴人，妳沒人找才纏著人，他們交往幾年了啊」、「妳要是女生自身沒怎樣，男生就對妳不會怎樣，還不回去，真的是有夠」、「她每次去勾引人家，她跟他在辦公室電燈都關掉，她還不回去」、「妳自己行為要檢點」等。

法院認為，李女與男同事為辦公室相鄰之同僚，劉女即多次當面指摘批評，足使李女產生壓力、困窘、難堪之負面不健康情緒，心理機能完整性受到侵害，此部分言詞已侵害健康權，橋頭地方法院判決，劉女應賠償李女2萬元。 可上訴。

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