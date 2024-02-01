女同事午休趴睡！實習男大生2度襲胸被逮　竟辯「父生病壓力大」

▲趙男趁女同事在辦公室趴睡時，對她伸出狼爪襲胸。（示意圖／取自pexels）

記者吳佩蓁／台北報導

趙姓男大生在一間公司實習期間，他見女同事小芳（化名）午休時間在辦公桌趴睡休息，竟起色心，趁小芳熟睡之際襲胸得逞，沒隔幾天他又再度對女方伸出狼爪，當場被抓個正著，趙男惡行曝光後，竟辯稱是因為父親生病壓力過大所致。台北地方法院審理後，依違反性騷擾防治法，判有期徒刑4月，得易科罰金，全案還可上訴。

判決指出，去年4月14日趙男利用實習生身分進入公司內部辦公室，趁小芳在桌上趴睡時，伸手觸摸她胸部，但當時小芳太過疲累，無法分辨是遭誰騷擾，而趙得逞後不知自制，4天後又趁小芳午休時，以同一方式企圖襲胸，幸好小芳即時發現閃避，立即通報公司主管報警處理。

小芳則向法官表示，趙男被逮到後第一時間並未道歉，直到公司性平會介入懲處，他才坦承犯行，顯然存有僥倖心態，且她發現趙男襲胸時，已是第2次犯案，認為他是性騷擾慣犯，她身為被害人，自己也承受著職場壓力、在職班學業負擔、家庭壓力及喪親之痛，趙男及趙母卻只在乎趙男的前途，沒有關心過她的痛苦和所受的影響，希望能嚴懲趙男。

法院勘驗監視器畫面後，認為趙男雖還是學生，以實習生身份進入公司，竟不思本份工作、不尊重他人身體自主，反借機性騷擾其他部門員工，所為至為不該，且第一次犯行後，竟不知自制又試圖再犯，一錯再錯，審酌趙男犯後雖坦承犯行，但卻一再藉口是因父親生病壓力過大所致，並未真切反省，依違反性騷擾防治法，判有期徒刑4月，得易科罰金，但不能能緩刑，全案還可上訴。