跆拳教練喊：可以親你嗎？猥褻性侵11女童還拍照　遭重判29.5年

▲跆拳道教練涉嫌對女學童性侵猥褻，遭重判29年半。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名跆拳道教練利用指導女學童的機會，涉嫌對女學童性侵、猥褻，甚至還將過程拍下，受害女童多達11人，年紀最小者僅7歲，而其中還有2人遭到性侵。新北地院審理後，將教練依法重判29年6月。

經查，這名教練自2019年4月起，就經常利用教學時間，在道館的廁所、茶水間等處對女學童伸出狼爪，還噁喊，「爸爸媽媽可以親你，那教練可不可以親」，受害女童人數多達11人，而細查他的犯罪行為，他一共對9名女學童親吻、摸胸及摸下體，另對2名女學童性侵，還射精在女學童口中，被害女童年紀最大10歲，最小僅7歲，教練的犯罪次數多達上百次，最長時間更維持快3年。直到女學童家長察覺有異報警，全案才因此曝光。

不過，在檢方偵查期間，教練矢口否認犯行，還堅稱是有經過女學童同意，直到照片被搜出，他才改口坦承性侵部分，但仍強調摸胸猥褻等是很平常的相處模式，否認有何猥褻行為。

對此，法官審理後也痛批，其身為教練，竟利用女學童對他的信任，及對教練的敬畏，就做出逾越分際的要求、行為，還辯稱有經過對方同意，可見他悔意不深，且對性議題跟分際認知有所扭曲，並有將性犯罪合理化傾向，惡性實為重大，因此將他依法重判29年6月徒刑。全案可上訴。