82歲英老翁遭撞　拋飛空中！Apple Watch「跌倒偵測」救他一命

記者王佩翊／編譯

英國一名8旬老翁穿越馬路時遭轉彎車輛撞上，當場被拋飛至空中後仰面落地。而他所佩戴的智慧型手錶Apple Watch感受到劇烈撞擊後，自動啟動緊急服務，直接通報急救單位，在黃金時間內救了他一命。警方與醫護人員在短短數分鐘內便趕抵現場，將他送往醫院接受進一步治療。

根據《太陽報》報導，82歲的退休會計師楊希（Tony Jauncey）1月19日在基德明斯特的牛津街過馬路時，遭到一輛轉彎車輛撞擊。根據附近路口的監視器畫面顯示，汽車撞上楊希後，楊希直接被彈飛到空中，隨後重重摔落在地面。

駕駛發現肇事後，嚇得連忙下車察看楊希的情況，當時正好有3名下班的護理師路過，見狀隨即衝上前去，並將楊希安置在安全的位置，等待救護車的到來。而與此同時，楊希的Apple Watch偵測到撞擊，竟自動啟動緊急服務，打電話叫救護車並通報警察。

▲ Apple Watch偵測到楊希「跌倒」後，自動通報警察與救護車。（示意圖／達志影像／美聯社）

醫護人員和警察幾分鐘後便趕抵現場，楊希被緊急送往布里利山的拉塞爾斯•霍爾醫院。根據醫生診斷，他的傷勢嚴重，包含鎖骨骨折、肋骨骨裂以及右腿嚴重瘀傷，而他足足住院1個星期才能出院。

楊希回想起車禍當下表示，「當時我正準備走回停在阿爾迪超市的車旁，但過馬路時突然聽到碰的一聲巨響。接下來在我眼前的就是前面車輛的保險桿，我躺在路上，動彈不得。」

他更特別提到Apple Watch，「我的Apple Watch偵測到跌倒，並詢問我是否要致電緊急服務。我可以通過手機側邊的按鈕取消請求，但我沒有取消，所以手機直接撥打了999。」他更狂讚，這個智慧手錶成功拯救他的生命。