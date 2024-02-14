離譜騎士等紅燈竟放沖天炮！網諷「穿雲箭真人版」...警開罰了



▲廖姓騎士13日晚間在北市景文街等紅燈時施放沖天炮嚇壞民眾，警方依法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有網友透過臉書社團上傳一段離譜影片，畫面中一名男騎士騎車行經北市文山區景文街景美舊橋頭往新店方向，男騎士停等紅燈時，突然從懷中掏出一支沖天炮並往點燃往天空施放，燃放爆竹後隨即騎機車揚長而去，民眾對於看到這種離譜行徑感到不可思議，對此轄區文山二警方表示，將依法開罰。

當街施放沖天炮影片被披露後，有網友配上周星馳電影《功夫》中台詞「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，經警方調查，這起騎士當街施放沖天炮的離譜行為發生在13日晚間7時許，行為人是現年55歲的廖男，已觸犯社維法63條「發射有殺傷力物品而有危害他人身體、財物之虞」，警方將依法開罰，並依法通知到案說明，最高可處3日以下拘留並處3萬元以下罰鍰。



警方調查，廖男遭警方通知後，始知自己當街燃放沖天炮行為鬧大，他向警方表示自己過年期間購買不少炮竹施放，當晚要騎車返回新店住處時，發現身上仍有一支沖天炮，才會順手當街施放、未料因此觸法。

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