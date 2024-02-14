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國道4車連環撞！小貨車遭夾擊　駕駛拋飛車外頭部重創慘死

▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道1號彰化路段發生死亡車禍，小貨車遭撞後駕駛飛出車外。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者劉人豪／彰化報導

國道1號199.9K北上彰化路段，2023年6月2日發生2輛聯結車、1輛小貨車、1輛大貨車連環追撞事故， 小貨車撞上大貨車後停在中線車道，隨即遭行駛中線車道，由曾姓男子駕駛的聯結車追撞，再撞擊行駛外側車道之聯結車，最後小貨車翻覆於內側車道，車體凹陷變形，駕駛吳男飛出車外，頭部受到重擊當場無呼吸心跳，送醫仍不治，彰化地方法院依過失致死罪，判曾男有期徒刑5月。

該起事故發生於2023年6月2日13時48分許，國道1號北上199.9K發生2輛聯結車、1輛小貨車、1輛大貨車連環追撞事故，小貨車遭撞後180度翻覆四輪朝天停在內側車道，造成後方嚴重回堵8公里。

▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

判決書指出，曾男於2023年6月2日13時48分許，駕駛聯結車沿中山高速公路北上199公里路段中線車道行駛，適有吳男駕駛小貨車行駛於前方中線車道，吳男因不明原因不慎碰撞外線車道大貨車，並緊急停在中線車道時，曾男在中線車道以其車頭右側撞擊吳男的小貨車左後車尾，導致吳男的小貨車向右前方衝撞外側車道的聯結車左側車身後，吳男彈回中線與內線車道並向右翻車時，吳男因未繫安全帶而被拋出車外，並掉落在內側車道路面，致受有顱顏骨骨折併血胸等傷害，經送醫救治，仍於同日不治死亡。

▲國道1號彰化路段發生死亡車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

法院審酌，曾男未注意車前狀況並保持安全距離，撞擊吳男停下之車輛，導致吳男車輛衝撞其他車輛後向左翻車，吳男因此彈出車外而傷重不治死亡，吳男家屬遭受重大悲痛，所生損害程度重大；曾男犯後坦承犯行，與吳男家屬和解，態度尚可，彰化地方法院依過失致死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

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