台灣一堆年輕人開雙B！他好奇問「經濟這麼好嗎」　達人吐原因

▲台灣路上隨時可以看見雙B車輛，讓網友感到十分好奇，經濟是否真的那麼好。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

對於多數台灣人而言，駕駛雙B轎車意味著「富有」，這種印象深植人心。不過隨著時代變化，現在街上的雙B轎車愈來愈多，讓網友感到十分疑惑，「台灣的景氣真的有那麼好嗎」，話題掀起討論後，也有網紅車商出面解答了。

一名網友在PTT上發問，大約10多年前至20多年前，台灣陸上難以看到雙B名車，大多數的雙B車輛也是販售中大型房車為主，且通常都是大老闆的座駕。

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不過，網友發現，近3年以來，幾乎滿街都是雙B車輛，就連2、30歲的年輕人也會駕駛雙B名車，讓他感到十分困惑，「台灣的景氣真的有那麼好嗎？大家都有錢買雙B了？有沒有台灣滿是雙B車的八卦？」

▼雙B車輛在台灣的街頭隨時都能看見。（示意圖／記者李毓康攝）



貼文在論壇上引發論戰，不少鄉民對此回應，「20年經濟最好啊，你不努力吧」、「精緻窮，二手也要買雙B」、「不婚不生住家裡，月收三萬也買得起好嗎」、「收入還是有變高啊！」

根據《東森新聞》報導，網紅車商「小施汽車」對此表示，因為國產車的新車價格變高，加上外匯車輛盛行，花百萬元的價格就能買到外匯的雙B車，加上有保險公司針對外匯車推出特定的險種，售後的服務、養護都能得到保障，相對來說購買意願也會提高。