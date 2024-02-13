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川普「不保護」談話歐洲掀波　捷克議員提建歐盟軍

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普近期對於北約的言論引發國際譁然。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者田習如布魯塞爾12日專電

美國前總統川普日前一席「鼓勵」俄國攻擊北約歐洲成員且美國不會出手保護的談話，在歐洲政壇掀波，歐盟最高外交官波瑞爾批為「愚蠢主意」，歐洲議會海盜黨議員佩克薩則提議歐盟自建軍隊。

正準備回鍋參選總統的川普（Donald Trump）多次表達對歐洲國家國防投資不足、長期仰賴美國軍力保護的不滿，包括揚言退出北大西洋公約組織（NATO）。10日他更語出驚人說，若俄羅斯攻擊歐洲盟國，他會「鼓勵」且不會出兵保護歐洲。

這番話出現在當前美國國會對新一筆烏克蘭軍事援助款項遲疑，歐洲聯盟（EU）欲擴大境內武器產量仍力不從心，加上數個歐美將領警告歐洲需為俄國可能的攻擊作好準備等新聞背景下，特別挑起歐洲敏感神經。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天出席歐盟非正式外交部長會議前告訴媒體，北約不能成為一個餐廳點菜時「單點」（à la carte）的軍事同盟。

他說，北約不能依賴美國總統的心情而運作，北約要不存在，要不就不存在。他還說不打算花時間評論美國總統競選期間出現的「任何愚蠢主意」。

負責強化歐盟軍火工業產能的歐盟內部市場執行委員布勒東（Thierry Breton）則在法國電視台LCI訪問時表示 ，川普這番話「我們以前就聽過了⋯太陽底下沒有新鮮事」。

布勒東說，歐洲的安全不能靠每四年美國總統選舉時「丟銅板」決定，歐盟領導人都明白歐洲需要增加軍事支出並提高產能。

在美國總統拜登（Joe Biden）的健忘失言成為話題之際，布勒東則酸川普的記憶力可能有問題，因為川普前述說詞是在描述他曾在北約會議上對一位歐洲男性國家元首的回應，但布勒東指出，川普其實是對歐盟執委會女性主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）說的。

這場口水戰最有資格說話的或許是波蘭，它的國防預算超過北約要求占國內生產毛額（GDP）2%標準，達到3.9%，是北約歐洲成員裡最高的。波蘭國防部長柯席尼亞克-卡密希（Władysław Kosiniak-Kamysz）在社群媒體X上提到北約信條「我為人人，人人為我」（one for all, all for one），並說貶損盟國可信賴度等於弱化整個北約。

捷克籍的歐洲議會（European Parliament）海盜黨議員佩克薩（Mikuláš Peksa）則藉機呼籲歐盟自建軍隊。他告訴「歐洲動態」（EurActiv），歐洲聯合軍隊可由歐盟預算支應並受歐洲議會監督，如此就可不受北約盟國各自議會的牽制而達不到北約2%國防預算占比的要求。

歐盟安全研究所（EUISS）近期報告指出，自俄羅斯發動全面入侵烏克蘭的戰爭後，歐洲就開始進行一場二次世界大戰以來最大的重新武裝行動，包括歐盟預算項下已匡列80億歐元（約新台幣2702億元）投入軍事研發、3億歐元聯合武器採購、5億歐元加速生產彈藥等，以及歐盟成員國合計投入120億歐元參與歐盟聯合武器採購。

前美國駐北約代表達爾德（Ivo Daalder）今天在歐洲政治新聞網站Politico投書直言，過去數十年來是美國派員頻訪歐洲，費力說服甚至責罵歐洲盟國在國防上多花一點錢，但風水輪流轉，現在是歐洲領導人們頻訪華府鞏固美國對歐洲的安全支持。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）9日即訪美，敦促美國國會「快速」通過對烏克蘭拖延的軍事援助方案。

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