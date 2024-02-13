「國民黨這邊還有很多空位」　朱立倫新春上podcast向年輕人招手

▲朱立倫錄製podcast。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（13日）發布podcast影音「聲藏blue」過年特別企劃，由發言人楊智伃、青年團副總團長賴禹融共同訪問主席朱立倫，內容聚焦於國民黨年輕化成果，以及不分區立委提名的過程，顯示國民黨改革進程加速和尊重專業的理念，除此之外，更提及自己在高中時的回憶相關趣事，最後也跟青年朋友分享諧音哏笑話，整段節目節奏輕快、充滿歡笑。

針對年輕化改革成果，朱立倫指出，自己擔任國民黨主席最重要的事情，就是要改革、促進黨內的新陳代謝，因此可以看到在九合一地方大選國民黨提名了一百多位年輕的參選人，這次立委選舉更讓國民黨成為在三黨中黨團成員平均年齡最年輕的政黨。朱立倫也和青年朋友喊話道「不覺得其他政黨太過擁擠了嗎？國民黨這邊還有很多空位！」顯示國民黨希望不斷加速年輕化的力度以及黨內革新。

而對於不分區立委提名，朱立倫表示國民黨尊重專業、相信專業，更找了各領域人才進入國會，在政治組的部分，也找了許多有戰力、敢戰的戰將排進不分區名單，要發揮最大監督制衡的力量，為人民福祉把關，更期待在未來透過立法院進步議題的推動，讓大眾看見國民黨的改變，進而吸引更多年輕人。

楊智伃也表示，在年輕化的過程中，要給年輕人舞台、給年輕人進入決策圈的機會、更要持續美化視覺，貼近年輕人的潮流，相信在新的一年改革的腳步要繼續進行，更要加速、加大力道去實踐。

朱立倫表示，改革最重要的就是決心，並且要訂定好原則，讓社會大眾感受到國民黨給予年輕世代機會，並且國民黨有在改變，相信只要繼續跟年輕人站在一起，有一天一定能讓年輕人重新接受國民黨。

而談及高中時的趣聞，朱立倫表示與江宜樺是同班同學，本就是好朋友，江更是大才子，第一志願就是政治系，並且會穿長袍馬褂，令自己印象深刻。

節目最後也與聽眾分享此次新春的春聯諧音吉祥話「龍舞探吉」，祝福大家新年財源滾滾，也跟賴禹融一起分享諧音梗笑話，節目中有期許、有歡笑，共同祝願新年國民黨改革之路加速實踐。