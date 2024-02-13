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初五禁忌全解放！　吃「1食物」堵住小人嘴又旺整年

▲▼過年,年節,鼠年,年節,春節,農曆新年。（圖／記者李毓康攝）

▲大年初五又稱「破五」，不再受春節禁忌束縛。（圖／記者李毓康攝）

記者陳怡靜／綜合報導

大年初五在傳統上是新春假期的結束，由於正月初一至初四有諸多禁忌，在此日全破，又被稱為「破五」或是「隔開」，意味著隔開春節假期，撤去所有的供品，新春的禁忌取消。加上這天是財神誕辰，《ETtoday新媒體》也幫大家整理出4習俗，準備迎接明日開工！

一、迎財神

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正月初五是五路財神誕辰，許多人會在初四子夜，準備好水果、三牲和甜食等供品，

二、送窮

過年前家家戶戶完成大掃除，初一至初四並不會打掃，才能聚財積福，要到年初五才能清潔家裡、倒垃圾，象徵將窮困送出家門，也被稱為是送窮。不過打掃時要注意，要從外往內掃，才能將財氣掃入家中。

三、吃水餃

水餃的外型像元寶，本就有招財進寶含意，也代表著團圓。初五包餃子則有「捏住小人嘴」，免除讒言之禍。此外，有些地方也會選擇吃麵條，特別是刀削麵，也有「切五鬼」之意。

▲彰化皇潮鼎宴販售的水餃跟蘿蔔糕受到消費者的青睞。（圖／記者唐詠絮攝）

▲初五吃水餃不僅象徵招財進寶，捏餃子也有堵小人嘴之意。（圖／記者唐詠絮攝）

四、放鞭炮

俗話說：「爆竹一聲除舊歲。」過年期間不少人會放鞭炮趨吉避凶，在初五這天放鞭炮也有趕走晦氣和窮之意。

雖然說這天沒什麼重大禁忌，不過清水孟國際塔羅小孟老師也提醒，送窮日盡量避免到他人家串門子，容易將晦氣帶給他人；也不要罵人「窮」，或是說人窮酸，恐不利自身財運。

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