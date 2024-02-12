黃仁勳：各國必須打造「AI基礎設施」　外界擔憂太誇大

▲黃仁勳12日出席杜拜的世界政府峰會。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長（CEO）黃仁勳12日表示，每個國家都必須打造、並且擁有自己的人工智慧（AI）基礎設施，在利用其經濟潛力的同時，保護自身文化。他也認為，外界對於AI危險性的擔憂「過度誇大」了。

黃仁勳出席杜拜世界政府峰會（WGS）時表示，各國必須擁有自主的AI基礎設施，「不能把這個交給其他人完成。」由於AI計算效率迅速提高，輝達正在實現AI取得與使用的「民主化」，「剩下真的要靠你們主動出擊、活化產業、盡快打造基礎設施。」

黃仁勳認為，外界對於AI危險性的憂慮過分誇大。他指出，汽車與航空等新科技產業，都已經成功接受監管，「用這項新技術嚇唬人，把這項技術神秘化，鼓勵其他人不要對這項技術採取任何行動，只要依賴他們去做就好，對於某些人來說是有利益的。而我認為這是一種錯誤。」

《路透社》指出，由於在高端AI晶片市場的主導地位，輝達股價市值已經飆到1.73兆美元（約新台幣54.3兆元），預計21日公布上一季財報。

去年10月，美國對其部分AI晶片實施新一輪限制之後，輝達就於去年11月表示，他們正與中國及中東的客戶合作，為符合美國規定的新產品取得出口許可。

