快訊／21:34台灣東南部海域規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時34分台灣東南部海域發生芮氏規模3.7的小區域地震，震央在台東縣政府南方51.8公里處，深度13公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在台東縣大武、屏東縣獅子。

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根據氣象署測報資料，震度2級地區為台東縣、屏東縣。

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責任編輯：鄒鎮宇