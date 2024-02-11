10天約砲22男！　成人網美挨批「蕩婦」嘆社會太雙標

▲泰拉因為靠男人療傷，被罵是蕩婦。（圖／翻攝Instagram「Taila Maddison」，下同）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲TikTok、OnlyFans網紅泰拉（Taila Maddison）因為情傷，選擇在10天的假期內和22名男子約砲，因此被斥為「蕩婦」；她表示，對於這社會仍存在對男人和女人的雙標感到難過。

綜合外電報導，25歲的泰拉是一名性工作者，在OnlyFans爆紅後也經營其他社群網路平台。最近她與男友分手後，選擇飛到歐洲展開為期10天的療傷之旅，而為她療傷的，則是與她上床的22名陌生男子，她希望能藉此忘掉前男友。

泰拉自曝這段性愛療傷之旅，經驗談卻引來其他網紅批評，除了辱罵她是蕩婦外，還稱她的所作所為完全是「讓她整個家族蒙羞」。

泰拉表示由於自己是性工作者的關係，早已習慣受到謾罵批評，但這次卻讓她感到身為一名對自己性經驗開放的女性而受到攻擊，「我試著封鎖大部分的負面攻擊，但這次的規模讓人難以忽略。」

男女雙標是讓泰拉最難過與不滿的，她說「如果今天是一個男的拍下這部影片，他和他的兄弟們一定會彼此擊掌歡呼。」

泰拉是一名爭議型、話題型成人網紅，去年5月她自曝一名粉絲長在OnlyFans上支持她，雙方每天都在網路上聊天，對方不斷斗內並提出特殊要求，直到後來她在好奇下查了對方的帳號，發現竟然是自己的繼父。事情曝光後，她的媽媽說這全怪她。