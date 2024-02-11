保險箱不見！「被藏天花板」看護嫌疑大…她藏了10年秘密見光

▲自家保險箱不見了，警方上門意外查出外籍看護通緝身分。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者邱中岳／台北報導

北市一名從事看護工作的印尼籍女子奴娃（化名），被雇主認為趁照顧長輩之際偷走家中保險箱，警方到場在自家廁所天花板內，發現裝有現金與金飾的保險箱，警方查出，奴娃在前雇主家也因竊盜，遭嘉義地檢署發布通緝，已逃了將近10年，這次因涉嫌偷竊意外曝光身分，依竊盜通緝案將她帶回歸案。

這名42歲的印尼籍看護奴娃，在台北市中山區一處民宅為雇主照顧行動不便的婦人，2023年6月4日警方獲報，雇主發現家中保險箱不翼而飛，且查看屋外的監視器，並沒有其他人進出，排除遭小偷，認為是已與母親同住半年的看護動手腳。

員警前往現場處理，最後在廁所的天花板輕鋼架上，找到放有現金及金項鍊的保險箱，員警盤查奴娃的身分，發現她早在2014年12月於嘉義當看護時因偷錢被逮，遭地檢署發布通緝，她逃到台北繼續當非法看護，躲藏將近10年。

報案的雇主清點保險箱內財物，表示沒有短少或損失，事後不願對看護提告，但雇主也因雇用非法逃逸看護的情事曝光，遭開罰20萬；至於奴娃則當場依竊盜通緝被帶回，移送嘉義地檢署偵辦，結束近10年逃亡生涯。