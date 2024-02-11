藍備戰2026市長固守疆土　新北、台中、花蓮「這些立委」有望接棒

▲洪孟楷、江啟臣、傅崐萁有望戰2026。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

2024中央大選甫落幕，有志更上一層樓的政治人物，早已放眼2026地方大選。國民黨方面，新北立委洪孟楷挾「全國最高票」佳績，黨內對他接棒新北市長的呼聲很高；4連霸台中立委江啟臣則是布局台中市長多年，其子弟兵鄭照新今年獲現任市長盧秀燕拔擢為副市長，被視為準備交棒給江；花蓮立委傅崐萁則是面臨議長張峻及縣議員魏嘉賢等「反傅派」挑戰，為延續政治勢力，傳出2026傅將回鍋再戰花蓮縣長。

洪孟楷全國最高票，更上一層樓呼聲高

新北市選民人口高達3百多萬人，是藍軍「南票北補」的關鍵票倉，但本次總統大選，國民黨侯友宜在新北市「本命區」輸給民進黨賴清德8萬票，不啻是一大破口。不過，立委洪孟楷在新北第一選區順利連任，更拿到全國第1高票，倒贏對手高達5萬票，讓藍軍看到一絲希望，紛紛鼓勵洪挑戰市長大位。

新北市副市長劉和然曾被點名為侯友宜接班人，但隨著侯敗選回鍋，失去市長補選機會，劉必須在接下來2年任期增加曝光及話題，方有機會一搏。至於台北市副市長李四川也曾多次被點名接棒，但他6年前與侯競逐黨內提名失利後，如今已屆退休年齡，到底會老驥伏櫪還是讓賢青年，存乎他的一念之間。

江啟臣「即將啟程」，有望接班盧秀燕

立委江啟臣是4連霸資深立委，2018年曾參加台中市長初選，跟當時對手盧秀燕民調僅差0.616％，但江展現民主風度，承認敗選並支持盧，這場「君子之爭」一時蔚為佳話。如今江順利連任立委，盧也即將2任屆滿，而盧力挺江參選立法院副院長，並拔擢江的子弟兵鄭照新為副市長；種種跡象顯示，2026盧交棒給江的態勢愈發明顯。

至於台中市前副市長王育敏，一度傳出她是接班盧秀燕的口袋人選，不過她出身嘉義縣中埔鄉，2022年臨危受命返鄉參選縣長，如今以不分區立委身份重返立院，成為嘉義地區唯一一位藍營立委，被黨中央賦予深耕嘉義縣市的重責大任。放眼2026地方大選，她的視野應已不在台中，而是帶著台中行政經驗，前往嘉義為藍軍開拓新局。

反傅勢力來勢洶洶，傅崐萁積極備戰花蓮縣長

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚兩夫妻長年深耕花蓮，傅曾任縣長9年，徐接手後也將在2026年8年縣長屆滿。而在他們長期執政下，地方出現反傅勢力，包括現任議長張峻及縣議員魏嘉賢等。知情人士透露，張積極勸進魏布局2026縣長大位，兩人勢力一旦結合，若順利的話，議長由張續掌、縣長則由魏上位，將對傅家形成強力挑戰。

為了延續兩夫妻對花蓮的施政理念及政見承諾，知情人士說，2026年傅崐萁將回鍋參戰縣長；而傅積極爭取立法院副院長、國民黨團總召等動作，都是為了增加個人曝光度及影響力，為2026縣長選情佔據制高點，力抗來勢洶洶的「反傅聯盟」。