夾娃娃機店慘遭亂拉屎！小學生「深蹲脫褲」　他看監視器超崩潰

▲南韓一名國小生居然特別前往夾娃娃機店亂大小便。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

近年來興起許多無人店鋪，不僅台灣街頭開滿了夾娃娃機店，就連自助式的無人泡麵店也跟著引進台灣。然而，無人店鋪對於缺乏道德感的小人總是防不勝防。在南韓就傳出，一名國小學童竟然在夾娃娃機店，當場脫下褲子拉屎，令業者感嘆不知道該如何是好。

根據《朝鮮日報》，最近一名自營業者在網路論壇「因為疼痛，所以才會當社長」發文，他在標題內就直接表明他經營的夾娃娃機店慘遭顧客在店內拉屎，他表示經營無人店鋪5年來還是頭一次遇到這種窘況。

該名業者表示，「我調閱監視器畫面，認為對方應該還只是小學生。所以我不打算報警，想要向社區每個小孩問問看，在我店裡亂拉屎的人是誰。」

從該名業者所公開的相片可以看到，一名大腿皮膚白皙細緻、疑似是小學生的少年，竟然在夾娃娃機前當眾脫下褲子，接著拉出一坨棕色的屎，接著直接將褲子拉起來，神態自若地走出門。

業者感嘆道，「令我感到更驚訝的是，那個在我店裡拉屎的人，竟然不是來店內消費的顧客，他只是一開始就打算在我的店裡拉屎，才會來到我的夾娃娃機店，拉完屎以後就離開了。」

網友們在留言建議，政府應該要試著修法、刪除「觸法少年」的概念，「如果真的是小學生，應該要從法律刪除『觸法少年』」、「不知道可不可以讓他的父母受罰」、「我還以為只有別的國家才會發生這種事」、「到底是有多急」。

報導指出，若是在他人的店舖內拉屎、肆意搞破壞，在南韓是有可能受到法律懲處的，尤其觸犯輕犯罪處罰法第3條第1項「在街道等人群聚集或往返的地方大小便」，違者可以被判處10萬韓元（約新台幣2300元）的罰金；而若是惡作劇妨害他人業務，則可依業務妨害罪被判處20萬韓元（約新台幣4600元）以下罰金。