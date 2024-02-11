嫁來5年！媳婦媽「一早坐到晚上」不肯走　婆婆崩潰：怎溝通

▲婆婆直呼，親家母假日一待12小時不肯走，讓全家人很困擾。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

「要怎麼跟媳婦溝通？」一名婆婆表示，親家母平時住宿舍，假日回來看女兒，但這5年來，每個假日總是坐整天不走，「禮拜六日早上不到8點就會來，一直坐到晚上8～9點才會離開」，中午就躺沙發睡覺，搞得大兒子與小女兒都很尷尬。文章曝光後，全場網友直言「叫兒子搬出去，妳不用為難！」

一名婆婆在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文，但她不是要開噴媳婦，而是要抱怨親家母太常來作客。原PO說，兒子媳婦與她同住5年相處融洽，但親家母每到假日都會來家裡，從早上7至8點待到晚上8至9點才回家，中午就在沙發上睡覺，「每到假日整整兩天都會在我家。」

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原PO說，每次大兒子回來都遇到親家母，小女兒待在家也頗為尷尬，認為她這樣坐一整天不走，讓他們覺得很彆扭。

由於親家母平時住宿舍，非員工就無法進去，導致原PO不知怎麼開口，就怕說出口變成阻礙她們母女見面，於是想詢問眾人看法，「要怎麼跟媳婦溝通？」

底下網友熱議，「叫兒子搬出去，妳不用為難」、「叫大兒子小女兒先霸佔沙發」、「她自己不尷尬，尷尬的是你們一家人，覺得好怪」、「沒人跟你兒子說，你兒子&媳婦以為你們一家都很歡迎親家母來呢」、「午休進兒子媳婦的房間睡覺呢？就說躺床比較舒服，大家活動也比較不會吵到親家母」、「就叫兒子去喬一下，兩天來一天就好，大家也有個空間」。