　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫁來5年！媳婦媽「一早坐到晚上」不肯走　婆婆崩潰：怎溝通

▲婆媳問題。（圖／CFP）

▲婆婆直呼，親家母假日一待12小時不肯走，讓全家人很困擾。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

「要怎麼跟媳婦溝通？」一名婆婆表示，親家母平時住宿舍，假日回來看女兒，但這5年來，每個假日總是坐整天不走，「禮拜六日早上不到8點就會來，一直坐到晚上8～9點才會離開」，中午就躺沙發睡覺，搞得大兒子與小女兒都很尷尬。文章曝光後，全場網友直言「叫兒子搬出去，妳不用為難！」

一名婆婆在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文，但她不是要開噴媳婦，而是要抱怨親家母太常來作客。原PO說，兒子媳婦與她同住5年相處融洽，但親家母每到假日都會來家裡，從早上7至8點待到晚上8至9點才回家，中午就在沙發上睡覺，「每到假日整整兩天都會在我家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，每次大兒子回來都遇到親家母，小女兒待在家也頗為尷尬，認為她這樣坐一整天不走，讓他們覺得很彆扭。

由於親家母平時住宿舍，非員工就無法進去，導致原PO不知怎麼開口，就怕說出口變成阻礙她們母女見面，於是想詢問眾人看法，「要怎麼跟媳婦溝通？」

底下網友熱議，「叫兒子搬出去，妳不用為難」、「叫大兒子小女兒先霸佔沙發」、「她自己不尷尬，尷尬的是你們一家人，覺得好怪」、「沒人跟你兒子說，你兒子&媳婦以為你們一家都很歡迎親家母來呢」、「午休進兒子媳婦的房間睡覺呢？就說躺床比較舒服，大家活動也比較不會吵到親家母」、「就叫兒子去喬一下，兩天來一天就好，大家也有個空間」。

ET快訊
春節大紅包23人爽中百萬！　2彩券行超猛「一晚開出2注」
大四被房貸壓垮！正妹北漂做酒店「月入百萬」　1原因急喊卡
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆媳大作戰！人妻「黑化」決定不回婆家過年　網看理由一面倒力挺

迎接龍年！提醒5生肖安太歲　命理師再曝強運前3名

過年打牌一路旺，突然站不起來！職能治療師教兩招肌能系放鬆法

嫁來5年！媳婦媽「一早坐到晚上」不肯走　婆婆崩潰：怎溝通

新年旺財風水7招　想要業績長紅必須關注「北方」

初二回娘家注意！「1時辰」前要回門　6禁忌一次看

買福袋內容太爛　消保官：價值低於售價可申訴！

快訊／氣象署深夜發布13縣市低溫特報！

春節走春拜拜！3禁忌要避開　1地方絕不能踩

老婆突辭職放鳥房貸！人夫氣炸「要我找婆婆借錢」　網：吃定你了

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

見爸媽分頭跑走露燦笑　萌娃：我的SHOW TIME！

台南燒烤店除夕1死 ...　男尋仇遭老闆一刀致命

逆媳大作戰！人妻「黑化」決定不回婆家過年　網看理由一面倒力挺

迎接龍年！提醒5生肖安太歲　命理師再曝強運前3名

過年打牌一路旺，突然站不起來！職能治療師教兩招肌能系放鬆法

嫁來5年！媳婦媽「一早坐到晚上」不肯走　婆婆崩潰：怎溝通

新年旺財風水7招　想要業績長紅必須關注「北方」

初二回娘家注意！「1時辰」前要回門　6禁忌一次看

買福袋內容太爛　消保官：價值低於售價可申訴！

快訊／氣象署深夜發布13縣市低溫特報！

春節走春拜拜！3禁忌要避開　1地方絕不能踩

老婆突辭職放鳥房貸！人夫氣炸「要我找婆婆借錢」　網：吃定你了

出遊「忘記車停哪」糗爆了！這2招學起來：自動記錄地點

烏克蘭加油站遭俄襲「火流成河」　7人活活燒死含一家5口

NBA年度醜聞／雷霆新星吉迪被爆搞上未成年　遭客場球迷狂噓

新北整建！　老屋獲1200萬補助

逆媳大作戰！人妻「黑化」決定不回婆家過年　網看理由一面倒力挺

貓奴必買點心！超粉嫩肉球神還原　網友：想要又捨不得吃

年紀輕也頭髮狂掉？7個「掉髮壞習慣」快改掉：第5項超多人都在犯

NBA年度最糗／字母哥為比賽用球暴怒　毀64分紀錄之夜還被狠酸

迎接龍年！提醒5生肖安太歲　命理師再曝強運前3名

過年打牌一路旺，突然站不起來！職能治療師教兩招肌能系放鬆法

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

快訊／13縣市晚間發布低溫特報

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

初一、初二巧碰六日「沒補假？」　真相曝光

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

更多熱門

相關新聞

婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」被讚

婆婆向媳婦要紅包！人夫「霸氣1舉動」被讚

過年期間，很多人都會包紅包給自己的爸媽、公婆。近日就有女網友發文表示，老公日前拿了2包紅包給她，要經由她的手拿給公婆，但此舉卻讓她不滿，進而忍不住飆髒話。而文章曝光後，也引發底下網友熱議。

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

過年不用回婆家「只提1要求」　一票讚開明

過年不用回婆家「只提1要求」　一票讚開明

訂超夯年菜「被迫7折賣掉」　原因超悲哀！同事全額買下

訂超夯年菜「被迫7折賣掉」　原因超悲哀！同事全額買下

營養師教「提高睡眠品質」6秘訣

營養師教「提高睡眠品質」6秘訣

關鍵字：

親家母媳婦假日母女婆婆睡覺

讀者迴響

熱門新聞

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

即／大樂透3.57億開出2注！獎落2縣市各得1.78億

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

快訊／13縣市晚間發布低溫特報

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

春節大紅包23人中百萬　2彩券行一晚開2注

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

玉山初一山難！領隊墜谷身亡

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

即／雲林國3南下3車追撞翻覆　男駕駛送醫

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面