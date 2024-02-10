重案回顧／懷疑被綠…19歲男把41歲女友勒到脫糞　日記懺悔獲輕判

▲19歲張男懷疑自己被綠，竟狠心將41歲女友殺害。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／綜合報導

台北市大同區赤峰街一處加蓋民宅2019年3月間曾發生一起駭人聽聞的情殺案！19歲張姓男子因不滿41歲的曾姓同居女友到男同事家過夜，雙方爆發爭執後，他憤而將曾女勒斃後自殺未遂。法院審理時，他寫下日記「想妳思念妳」、「我好後悔所做的事」，充滿「對最愛最愛的人」的悔恨。法院審理後，依殺人罪嫌將他判刑13年。全案定讞。

據了解，19歲的張男原先與姊姊、父親同住，張母因智能受損，長年在療養院居住，但張爸工作也不穩定，張男14歲那年，還因罪入獄，社會局原想安置姊弟倆，但性格內向的張男不願配合，堅持留在原住處。

當時轄區內的林姓警員，見年僅14歲的張男獨居，擔心他走偏時常去探訪；單身的林警負擔較少，見張男不願被安置，便邀他同住以便就近照顧，2人雖無血緣關係卻情同父子，張男更從林警身上得到一直缺乏的父愛，這段緣份成為一時佳話。

▲張男犯案後一路伴屍到深夜，直到曾女同事找不到人，上門尋後人全案才因此曝光。（圖／ET資料照）

直到張男上了高中夜校與曾女認識，2人進而交往同居，但交往期間，2人就經常為了曾女多次到男同事家過夜而發生爭吵，2019年3月間曾女就曾提出分手，但遭到拒絕。直到同年月15日，張男又發現曾女替男同事保管錢，便氣得偷走女友放在包包內的提款卡盜領4萬元現金。

事隔一周後，曾女於2019年3月22日出門後就再也沒回家，甚至失聯不接張男電話，張男得知後當場氣炸，連班也不去上，就在家裡等到24日曾女回家，但不管他怎麼詢問，曾女置若罔聞，還自顧自地換衣服準備出門上班。

張男當場被曾女舉動激怒，憤恨交雜之下，徒手將曾女勒斃，力道之大還導致曾女脫糞，穢物弄滿床單衣物，張男當下還將曾女拉至浴室內清洗，最後再將裸屍抱回床上，一路伴屍到半夜。直到曾女同事上門找人，他傳訊息給對方，「我先走了，對不起」後便輕生。

曾女同事當下驚覺有異，嚇得連忙通知房東報警，但進到屋內後，卻驚見曾女陳屍在床，且身體早已冰冷僵硬，而張男則頸部大量出血，經緊急送醫搶救後，張男撿回一命。

一審法官在審理期間，張男親友拿出他寫的日記，內容都是，「想妳思念妳」、「我好後悔所做的事」，充滿「對最愛最愛的人」的悔恨，而當時律師也請求法官考量張男年紀尚輕，從輕量刑。而法官審理後，認定張男頗有悔意，因此一審將他依殺人罪嫌輕判13年，盜領部分判拘役55日，得易科罰金。

全案後續上訴到二審，高等法院認為，張男家暴殺人犯行明確，且一審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴；全案再上訴到最高法院，亦將上訴駁回，全案定讞。