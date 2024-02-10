　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭婦人頭痛欲裂站不了　原因曝光：鼻竇黴菌快侵襲到腦

▲▼3D立體鼻竇導航手術系統輔助開刀除病灶，吳婦腦中如炸彈般的疼痛總算緩解。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼3D立體鼻竇導航手術系統輔助開刀除病灶，吳婦腦中如炸彈般的疼痛總算緩解。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

82歲吳姓婦人，日前突感頭痛欲裂，疼痛感從眼窩一路直達腦部深處，甚至痛到無法站穩，緊急送急診後會診羅東博愛醫院耳鼻喉科，才發現鼻竇炎嚴重到差點穿破顱底骨頭而侵犯到腦部，若再拖延後果將不堪設想。經醫師以3D立體鼻竇導航手術系統輔助開刀，清除病灶，吳婦腦中如炸彈般的疼痛總算獲得緩解。

82歲吳姓婦人因頭痛送醫急救，起初以為是腦部及神經問題，沒想到急診抽血檢查發現白血球偏高，緊急安排加護病房照護，無奈該醫院無法為高齡的吳婦執行困難度高的手術，每日住在加護病房的吳婦頭痛難耐，家屬這才決定轉送至羅東博愛醫院求診。羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師透過內視鏡檢查與電腦斷層判斷，揪出頭痛原因是嚴重鼻竇炎作祟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

耳鼻喉科張家豪醫師表示，鼻竇炎一般常見症狀為鼻塞、膿鼻涕、喉嚨有痰、喉嚨有異物感，但吳婦的鼻竇炎是黴菌造成的「急性侵襲性黴菌性鼻竇炎」，常發生在免疫不全的患者，例如糖尿病、血癌等。吳婦的感染部位一路從鼻腔延伸至最後方的鼻竇－蝶竇，下一步就是腦部骨頭，是造成頭痛的元兇。

▲▼3D立體鼻竇導航手術系統輔助開刀除病灶，吳婦腦中如炸彈般的疼痛總算緩解。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

張家豪醫師當日緊急為吳婦開刀處置，以3D電磁立體定位導航系統輔助，將鼻腔內感染發炎組織清除，並暢通鼻竇開口、將黴菌吸除清理後，置放敷料待傷口癒合。術後吳婦疼痛消失，如同清除腦內的未爆彈，總算為吳婦與家屬掃除困擾，也驚覺如一般感冒的鼻竇炎竟會讓人頭痛像快炸裂。

張家豪醫師解釋，鼻腔內部構造複雜，過去依靠內視鏡手術，僅有2D平面影像，較無法精準切除鼻腔內病灶，且鼻竇位於顱底下方，醫師在靠近腦部與眼部等危險區域動刀也較為保守；若病灶未徹底清除，疾病便可能復發。

但透過3D導航系統輔助，藉由磁發射器在鼻腔中建立磁場，器械上附有線圈，能在磁場中精確定位，鼻腔構造便能以3D立體方式呈現在螢幕上，醫師的手術刀所在位置、各個鼻腔構造、病灶位置都一目了然，去除病灶快狠準，大大提升手術精準度。

張家豪醫師提醒，根據統計，台灣每4人中就有一人罹患慢性鼻竇炎，若是出現鼻塞、流鼻涕合併嗅覺喪失、頭痛或眼部症狀，且久久未癒者千萬別輕忽，須留意是否為黴菌性鼻竇炎，嚴重恐有致命風險。民眾如在一般診所治療超過四周仍未痊癒，建議改至大醫院做詳細檢查，以避免病情惡化。

ET快訊
妹子LINE「用1新功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊
比珍奶更恐怖！　最肥小吃出爐
日16歲少女遭拖行5km！　屍體卡車底慘死
男子小年夜走入自家後山失聯！　今尋獲冰冷遺體
「經典保時捷911」信義區高速過彎！　整輛卡在分隔島
搶走身障15萬刮刮樂！　無良搶匪竟嗆：我就挑軟柿子啊
5生肖小心！　2024犯小人「恐衰一整年」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親戚包2000元紅包　他嫌少嗆丟臉「退回紅包」：沒能力就別包

宜蘭婦人頭痛欲裂站不了　原因曝光：鼻竇黴菌快侵襲到腦

初二回娘家！15處省道易塞　國道客運仍有逾6成空位可搭

男友送精品包！妹子每晚做惡夢「神秘女逼還包」...真相毛炸

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

大年初一走春人潮湧現　頑皮世界獸獸助攻搶客

「5生肖」慘了！2024犯小人「被騙、破財」...恐衰一整年

台鐵新富站男子落軌　旅客拉回月台阻憾事

男同結婚「婆婆突懷孕」！逼兒認養小孩「叫我阿嬤」：我老了

無印良品沒年終遭炎上！賣襪的他吐良心話：不如去買GU

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

柴被媽警告不要亂吠 下秒玩起無聲轉圈圈

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

親戚包2000元紅包　他嫌少嗆丟臉「退回紅包」：沒能力就別包

宜蘭婦人頭痛欲裂站不了　原因曝光：鼻竇黴菌快侵襲到腦

初二回娘家！15處省道易塞　國道客運仍有逾6成空位可搭

男友送精品包！妹子每晚做惡夢「神秘女逼還包」...真相毛炸

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

大年初一走春人潮湧現　頑皮世界獸獸助攻搶客

「5生肖」慘了！2024犯小人「被騙、破財」...恐衰一整年

台鐵新富站男子落軌　旅客拉回月台阻憾事

男同結婚「婆婆突懷孕」！逼兒認養小孩「叫我阿嬤」：我老了

無印良品沒年終遭炎上！賣襪的他吐良心話：不如去買GU

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺「頭腳被轉180度」嚇到沒人敢睡

一年多就拍3季！旅遊實境《既然出生就環遊世界》挑戰最狂國家

親戚包2000元紅包　他嫌少嗆丟臉「退回紅包」：沒能力就別包

英國首相府：蘇納克2023年所得稅繳逾2千萬　上任後多交13%稅

宜蘭婦人頭痛欲裂站不了　原因曝光：鼻竇黴菌快侵襲到腦

阿嬤受傷了！鵝孫默默跟腳邊「暖當貼身看護」　下秒舉動感動家人

大年初一安平燈區湧人潮　台南市區商圈創造觀光效益

英3歲童爽喝冰沙　半小時後竟「癲癇」昏迷2hrs！醫驚：中毒了

朴娜勑聲帶開刀缺席《我獨自生活中》　IG報平安：不是整形手術...

初二回娘家！15處省道易塞　國道客運仍有逾6成空位可搭

3名辣妹「搖落搖落」熱舞ing... 　小弟在後眼神炙熱跳到忘爹娘

生活熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

初一「1時段」拜拜超旺！10禁忌報你知

更多熱門

相關新聞

即／台76墜30m父子雙亡　大貨車駕駛3萬交保

即／台76墜30m父子雙亡　大貨車駕駛3萬交保

彰化台76線昨(5日)下午發生重大車禍，一對遠從宜蘭頭城王姓父子，到彰化員林果菜市場批發水果，返程途中行經台76線西向13k處，與大貨車發生撞擊，當場衝過護欄墜落到員林大排岸邊，2人均傷重不治，留下孤苦無依的老母及妻女，檢察官今日完成相驗程序，經訊問後，認其涉犯刑法第276條過失致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，無羈押必要，諭知3萬元交保。

即／國5水泥車與小貨車相撞　2人一度受困

即／國5水泥車與小貨車相撞　2人一度受困

父子遭撞墜30m雙亡　家屬殯儀館淚崩：年怎麼過

父子遭撞墜30m雙亡　家屬殯儀館淚崩：年怎麼過

台鐵列車長突昏倒月台！　北上區間車延誤18分鐘

台鐵列車長突昏倒月台！　北上區間車延誤18分鐘

賓士龜速闖紅燈...逆向撞保全厢型車！

賓士龜速闖紅燈...逆向撞保全厢型車！

關鍵字：

宜蘭羅東博愛醫院鼻竇黴菌快侵襲到腦

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

佳娜「身體藍藍的」尷尬認特殊性癖

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

春晚名單6台灣藝人公開！

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面