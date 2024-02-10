宜蘭婦人頭痛欲裂站不了　原因曝光：鼻竇黴菌快侵襲到腦

▲▼3D立體鼻竇導航手術系統輔助開刀除病灶，吳婦腦中如炸彈般的疼痛總算緩解。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

82歲吳姓婦人，日前突感頭痛欲裂，疼痛感從眼窩一路直達腦部深處，甚至痛到無法站穩，緊急送急診後會診羅東博愛醫院耳鼻喉科，才發現鼻竇炎嚴重到差點穿破顱底骨頭而侵犯到腦部，若再拖延後果將不堪設想。經醫師以3D立體鼻竇導航手術系統輔助開刀，清除病灶，吳婦腦中如炸彈般的疼痛總算獲得緩解。

82歲吳姓婦人因頭痛送醫急救，起初以為是腦部及神經問題，沒想到急診抽血檢查發現白血球偏高，緊急安排加護病房照護，無奈該醫院無法為高齡的吳婦執行困難度高的手術，每日住在加護病房的吳婦頭痛難耐，家屬這才決定轉送至羅東博愛醫院求診。羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師透過內視鏡檢查與電腦斷層判斷，揪出頭痛原因是嚴重鼻竇炎作祟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

耳鼻喉科張家豪醫師表示，鼻竇炎一般常見症狀為鼻塞、膿鼻涕、喉嚨有痰、喉嚨有異物感，但吳婦的鼻竇炎是黴菌造成的「急性侵襲性黴菌性鼻竇炎」，常發生在免疫不全的患者，例如糖尿病、血癌等。吳婦的感染部位一路從鼻腔延伸至最後方的鼻竇－蝶竇，下一步就是腦部骨頭，是造成頭痛的元兇。

張家豪醫師當日緊急為吳婦開刀處置，以3D電磁立體定位導航系統輔助，將鼻腔內感染發炎組織清除，並暢通鼻竇開口、將黴菌吸除清理後，置放敷料待傷口癒合。術後吳婦疼痛消失，如同清除腦內的未爆彈，總算為吳婦與家屬掃除困擾，也驚覺如一般感冒的鼻竇炎竟會讓人頭痛像快炸裂。

張家豪醫師解釋，鼻腔內部構造複雜，過去依靠內視鏡手術，僅有2D平面影像，較無法精準切除鼻腔內病灶，且鼻竇位於顱底下方，醫師在靠近腦部與眼部等危險區域動刀也較為保守；若病灶未徹底清除，疾病便可能復發。

但透過3D導航系統輔助，藉由磁發射器在鼻腔中建立磁場，器械上附有線圈，能在磁場中精確定位，鼻腔構造便能以3D立體方式呈現在螢幕上，醫師的手術刀所在位置、各個鼻腔構造、病灶位置都一目了然，去除病灶快狠準，大大提升手術精準度。

張家豪醫師提醒，根據統計，台灣每4人中就有一人罹患慢性鼻竇炎，若是出現鼻塞、流鼻涕合併嗅覺喪失、頭痛或眼部症狀，且久久未癒者千萬別輕忽，須留意是否為黴菌性鼻竇炎，嚴重恐有致命風險。民眾如在一般診所治療超過四周仍未痊癒，建議改至大醫院做詳細檢查，以避免病情惡化。