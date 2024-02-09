英國鋼琴家再po照挺台！　民眾手拿「中華民國國旗」到場支持

▲民眾到場支持卡瓦納。（圖／翻攝自Facebook／Dr K Boogie Woogie）



記者張方瑀／綜合報導

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）今年1月倫敦火車站直播演奏期間，竟遭多名中國遊客鬧場，而他重返現場表演後，多次「出招」回敬中國遊客，拿起國旗、台灣黑熊玩偶進行表演，他9日更貼出有人拿著中華民國國旗到場力挺的畫面。

卡瓦納9日在臉書貼出民眾到表演現場力挺的畫面，可以看到現場有6人拿著看板、中華民國國旗到表演現場，「言語不足以表達我內心深處的愛與喜悅，謝謝你的愛和支持，我永遠感激。」

▲卡瓦納拿著台灣黑熊玩偶、小熊維尼玩偶在現場表演。（圖／翻攝自Facebook／Dr K Boogie Woogie）



卡瓦納8日也拿著台灣黑熊玩偶、小熊維尼玩偶在現場表演，他更稱這個組合是「反抗的泰迪熊（The Teddy Bears Of Defiance）」，吸引超過2.2萬人按讚，不少台灣網友在底下留言表示，「喔熊組長在倫敦出差！ 組長辛苦了（致敬」、「台灣黑熊代表著民主和自由」、「感謝你的支持！」

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