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桃園客文館新春油彩繪畫、野草採集派對　歡迎參加

▲桃園客家文化館新春活動

▲親子最愛的造型氣球互動表演。（示意圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新春期間，桃園市客家文化館將於2月13日、14日(大年初四、初五)，一連2天舉辦「2024桃園好客氣-新春開運在龍潭」活動，不但有精采的闖關贈開運福袋、街頭藝人秀、藝術展演派對，還有年味十足的園區布置及好買好吃的市集，是全家大小絕不可錯過的走春景點。

▲桃園客家文化館新春活動

▲好買好吃的新春市集（示意圖／客家局提供）

市府客家局長林昭賢8日表示，今年客家文化館新春活動的最大亮點為2月13日的油彩繪畫派對；及2月14日的野草採集午茶派對，將分別由專業老師帶領民眾，以油彩共創大型畫布及採集可食野草共創客式下午茶。此外，也安排融合客語及節慶文化之闖五關贈開運福袋，親子最愛的魔幻泡泡秀、造型氣球互動，還有隨機發送的臺灣藺草編織幸運小物，以及好吃好玩的新春市集。

客家局說，迎接農曆年，園區處處可見溫暖喜氣又象徵圓滿的節慶氛圍，不但長廊內有朵朵「祥雲」、「開運招財遊龍」及燈籠裝飾；戶外廣場大型階梯亦變身成具有「步步高升」意象的趣味儀式感裝置，民眾走至階梯頂端就能與新春吉祥物「開運招財龍」合照打卡，招來整年的福氣好運。

新春放假期間，客家文化館自2月13日(大年初四)開館，歡迎民眾來桃園市客家文化館參觀，除了館內展示的客家音樂、文學展覽，接連2日舉辦之新春活動更能讓大家感受「客味」十足的年節氛圍。

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桃園客家文化館新春油彩繪畫野草採集派對

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