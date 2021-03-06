桃園客家文化館「杜潘芳格展」　記錄客家女詩人重要生命史

▲桃園客家文化館舉辦「杜潘芳格展」。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府獲得客委會補助，推動「客家女詩人—杜潘芳格生命史調查研究計畫」，完成作品蒐集、文獻、訪談資料及文物整理等工作，5日於桃園客家文化館舉辦「生活裡的詩人－杜潘芳格展」開幕，展期至3月21日。另外，市府也將於3月12日、20日在中壢區公民會館、桃園客家文化館舉辦2場文學座談說明會，歡迎民眾踴躍參與。

▲「生活裡的詩人－杜潘芳格展」展期至3月21日。（圖／市府提供）

市長鄭文燦表示，杜潘芳格是國內最具代表性的客家女詩人，這次的展出規劃了「杜潘芳格生命史－點光个人」、「杜潘芳格詩作賞析－有希望‧有喜樂‧有安慰」、「創作書房－光个日」、「翻看書籍－生活裡的詩」等4大主題，展品相當豐富，涵蓋了杜潘芳格親筆文稿、照片、文物、訪談資料等，並打造互動空間，結合海陸腔、四縣腔等不同腔調的客語，讓展覽更有趣味。

▲市長鄭文燦表示，杜潘芳格是國內最具代表性的客家女詩人。（圖／市府提供）

鄭市長說，杜潘芳格生命中經歷了日治時期、國民政府、赴美及返台定居等不同時期，創作靈感來自家務、兒女、親人，花草樹木等生活點滴，充滿人生韻味，不僅令讀者感到親切，客家生活風情也在她的詩句中表露無遺。杜潘芳格於2007年獲頒客家委員會「客家貢獻獎－傑出貢獻獎」，及鹽分地帶文藝營「台灣新文學貢獻獎」，表彰她為客家文學創作引入豐沛能量。

而這次的展出，感謝家屬無私捐贈杜潘芳格女士生前手稿、照片以及她所使用的楠木書桌、楠木書櫥、聖經手札等珍貴文物，讓特展更加豐富精采，也帶領民眾探索杜潘芳格的創作與生命史。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上