軍民合作波蘭發明展摘金　助部隊提升作戰效能

軍聞社／記者王茗生屏東10日電

國立屏東科技大學10日舉辦波蘭國際發明展金獎作品成果發表會，由屏科大智慧機電學程主任徐子圭教授團隊，與空軍航空技術學院及海軍大氣海洋局共同研發「低碳超音速空氣震波鬆土與穴施裝置」及「微型移動式深度學習海面浪高預測系統」兩項作品，於「第十七屆波蘭國際發明展」榮獲大會金牌獎及特殊貢獻獎，彰顯出軍民合作在水文預測及創新發明的卓著成效，並成功站上國際舞台。

其中，「低碳超音速空氣震波鬆土與穴施裝置」源自於軍用導彈沖壓引擎超音速震波技術，類似於醫學上的體外震波碎石機原理，利用多孔空心螺旋鑽頭鑽孔，射出震波氣體衝擊周圍土壤，迅速增加土壤孔隙，取代傳統農耕利用機械或人力翻土耕種，同時減少翻土的過程中所釋放的二氣化碳，更可以用於國軍工兵在岩洞、地道、壕溝施工之碎石及鬆土輔助，降低人員作業危安風險，提升戰備支援與災救能量。

「微型移動式深度學習海面浪高預測系統」方面，是一種利用人工智慧深度學習的技術，結合氣象衛星和氣象站的水文資料，預測未來六天的風速和浪高的系統，不同於以往的AI預測模型，此技術具可隨時接收衛星及氣象站資料，即時自我修正數學運算模組，並微型化到掌上型大小。

徐教授指出，為配合海軍作戰需求，與海軍大氣海洋局合作，將氣象衛星和氣象站的水文資料輸入，可使其更精準預測海軍船艦所在位置周遭區域的海況、雨勢，從出海到備勤及執勤的調度皆能適用，提升海軍的作戰調度和人力安排，增強海上防衛的效能和安全；此外，登艦若無網路，只要有壓力、風速，亦可進行極高的準確度運算。

「大發明小發明，解決問題即是好發明。」中華創新發明學會執行長吳智堯表示，近年來軍事院校持續推動創新與發明，他鼓勵學生從學習國防事務中尋找增進之處，並提出解決方案，有助於未來進入部隊後運用所學，發揮專業，持續提升國軍戰力。