山友登大凍山骨折！就醫後「仍無法跑跳」請求國賠99萬…結果曝

▲山友登大凍山骨折請求國賠，台南法院判駁回。（圖／記者林東良攝）

記者劉人豪／台南報導

一名山友到台南市登大凍山，不慎滑倒骨折，受傷至今仍無法跑、跳，認為農業部林業及自然保育署嘉義分署對登山步道瑕疵未積極維護，請求國家賠償99萬2433元，台南地方法院認為，難認步道砂石與楊姓山友所受傷勢具有因果關係，判決駁回。

楊姓山友於2021年2月6日自台南市白河區大凍山登山步道處登大凍山，於上午10時30分許登上大凍山山頂後，自山頂下山步行約4、5百公尺處，因滑倒致右小腿脛骨斷裂骨折合併右足踝後踝骨折，通報台南市消防局關嶺分隊等待救援，經送醫後進行骨折復位內固定手術，術後由父母親輪流專門照護，受傷迄今，因右小腿受傷手術，行動仍無法跑、跳，甚至正常行走仍有身體歪斜而與常人有異，身心承受難以言喻痛苦。

楊姓山友認為大凍山由農業部林業及自然保育署嘉義分署管理，該步道於2021年10月施工修建，於2022年10月完工，並於2022年11月7日辦理啟用儀式，認為該步道未積極管理維護，並設置警示標誌，提醒前往登山或健行人士注意放任登山步道之瑕疵存在，造成登山客或健行者因路況不佳而滑、跌倒，身體受有損害，請求國家賠償99萬2433元。

農業部林業及自然保育署嘉義分署認為，楊姓山友所提出本件國賠請求的證據資料，並無可證明是因步道上之細砂碎石滑倒致骨折傷勢，尚有可能是楊姓山友因重心不穩跌倒或其他原因所致，否認是因步道上之細砂碎石造成楊姓山友本件損害，並表示該步道具備登山步道通常應有狀態、作用及功能，未曾有收到其他登山者行經該處而有跌倒之國家賠償請求。

法院認為，楊姓山友提出受傷及救護時照片，楊姓山友跌倒後坐在地上之地點，固有碎石及細沙等物在步道上，然該碎石及細沙與路旁山壁之顏色近似，應是路旁山壁原有石頭或砂石因自然風化而正常掉落於步道上，並無明顯證據足以認定步道上碎石及細沙乃「施作工程留下之物」。

法院審酌，楊姓山友前往山林步道健行、運動，本可知悉步道上會有此些自然掉落於步道之砂石，依客觀之觀察，多數人經過均不會或未發生損害，難認砂石與楊姓山友所受傷勢具有因果關係；且該處顯然不影響一般行人通行，不足以影響安全，亦即查無該處有何設置或管理上之欠缺，此外，楊姓山友未提出其他證據，證明楊姓山友就事故路段管理或設置有何欠缺，台南地方法院判決駁回。