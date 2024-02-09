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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

新生活教育正念傳遞善的循環　正面力量循環在嘉義監獄

▲▼嘉義監獄推行「正念新生活教育」。由「正念關懷協會」的老師及志工們，進行家庭日活動。（圖／矯正署提供）

▲嘉義監獄推行「正念新生活教育」。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了幫助收容人正向思考，傳遞情感，嘉義監獄推行「正念新生活教育」。由「正念關懷協會」的老師及志工們，進到監獄內，與毒品收容人及其家庭成員互動。透過遊戲、隱喻卡，以及適當的引導，讓家屬與收容人間彼此敞開，一句句的道歉、一聲聲的思念，也讓現場充滿眼淚。傳遞正念、善的循環。

在今年度的「正念新生活教育」家庭日中，活動由「老鷹抓小雞」遊戲開始。每個人小時候都玩過的趣味遊戲，卻觸動媽媽要保護小孩、先生要保護妻子的心，即使身陷囹圄也無法切斷的親情，感動溫暖了現場每一個人。而後藉由微光隱喻卡，引導來探望的家屬及同學說出深藏心中說不出口的話，一句句真摯的道歉、一聲聲止不住的思念，讓在旁陪伴的志工老師也流下感動不捨的眼淚。

▲▼嘉義監獄推行「正念新生活教育」。由「正念關懷協會」的老師及志工們，進行家庭日活動。（圖／矯正署提供）

▲嘉義監獄推行「正念新生活教育」家庭日活動，一開始遊戲老鷹抓小雞。（圖／矯正署提供）

家庭日活動最後，由同學擔任正念小老師，帶領家屬及志工老師們一起進行『優雅喝水』練習。喝水看似簡單，每個人每天都會做的動作，卻是與自己同在，極為重要的一項自我覺察練習。正念由監所內的正念課程所傳遞的善的循環，不僅影響了同學們，連帶其家屬與在場所有人都感受到向善提升的正能量。這是一份令人感動難忘的心流，藉由正念持續傳遞的善的循環。

自2014年起，英國牛津正念中心正念教師李燕蕙博士與教學團隊，在嘉義監獄教授『正念療法團體輔導課程』，十年來陪伴過無數毒品收容同學，近年該協會繼續延伸服務陪伴出獄後的更生同學重返社會，從監內到監外，長期支持陪伴同學正向發展，落實規律的正念新生活。

多年來嘉義監獄毒品收容同學給予正念課程諸多的回饋：「我一直都對未來感到茫然，也很害怕未知的生活，透過正念練習，讓我有自律的信心，改變舊有思維慣性」、「真正把改變過後的種子和根紮緊才是重要...正念班為我們這些想改變的人提供了一種歸屬感」、「有你們的陪伴讓我不再孤單，得以成長與茁壯」、「正念不只是呼吸覺察，而是更深層的認識自己並透過轉念呈現出來」。

逐步學習正念課程所帶來的改變，讓出獄後的更生同學願意付出時間，與協會一同探視需要關懷的更生同學，且在事後對正念老師說出「請老師牽緊我的手，不要讓我有機會走回頭路」。

▼嘉義監獄推行「正念新生活教育」。由「正念關懷協會」的老師及志工們，進行家庭日活動。（圖／矯正署提供）

▲▼嘉義監獄推行「正念新生活教育」。由「正念關懷協會」的老師及志工們，進行家庭日活動。（圖／矯正署提供）

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