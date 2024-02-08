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除夕貼春聯「最旺時辰」曝光　7大禁忌要遵守：易招爛桃花

▲▼春節,過年,春聯,寫春聯,毛筆,習俗,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲貼春聯也要注意最佳時間。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著2024年春節的臨近，人們開始準備慶祝這個重要的節日。貼春聯是春節傳統的一部分，除了裝飾門戶，更象徵著對新一年的期盼與祈福。在這個過程中，遵循正確的貼春聯時間和禁忌是至關重要的，讓我們一起來了解2024年新年貼春聯的最佳時機和相關注意事項。

命理師楊登嵙指出，2024年2月3日（農曆12月24日）送神，也是新年大掃除的開始，有空就要打掃，直到2024年2月9日農曆12月30日除夕，要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來、撕破，有著除舊佈新的意思，再將新春聯貼上，切記不可直接貼在舊春聯之上。另外，中午12點之後要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。

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關於貼春聯的7大注意事項和禁忌：

一、上下聯勿貼錯：
戰國時期『禮記-曲禮』記載行軍佈陣就有「前朱雀後玄武，左青龍右白虎」的說法，由室內往外看的左邊為龍邊，右邊為虎邊。龍邊位序較大，要重，虎邊位序較小，要輕；神明擺放亦如此，例如：神明廳(公媽廳)祖先牌位若與神明一起擺放，須置於虎邊。通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯。平聲為下聯。哪些為仄聲字呢？上聲（國字注音第三聲）、去聲（國字注音第四聲）、入聲（短促聲）皆是。哪些為平聲字呢？即國字注音第一聲、第二聲。例如：天增歲月人增壽（仄聲上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲下聯）。萬一發現上下聯的尾字都是平聲(即國語的第一聲或第二聲)，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲(短促而重者)為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

二、大門口不貼春：
居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

三、大門口不倒貼春聯：
依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

▲▼ 居家大門口不要單貼一個「春」字，否則容易招來爛桃花 ，春聯上下聯勿貼錯，貼春聯,過年春聯 。（圖／記者張菱育攝）

▲不只貼春聯有禁忌，撕春聯也有要注意的眉角。（圖／資料照）

四、單數才吉利：
門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五、舊春聯要撕下來：
把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

六、不可有不吉利的字：
春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意「滅、絕、死、亡」等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

七、喪事不可貼春聯：
家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了！

在2024年的春節來臨之際，貼春聯是家家戶戶的重要傳統。正確的貼春聯時間和遵守相關禁忌，不僅可以為新年增添喜慶氛圍，更能為新一年帶來吉祥和順利。讓我們以傳統的方式迎接新的一年，滿懷期待地迎接未來的美好。

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