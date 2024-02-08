澳洲擬修法允勞工「下班不接老闆電話」！拒無償加班　違者將開罰

▲澳洲擬修法改善勞工權益。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

澳洲政府即將推出新法，賦予勞工能在工作以外的時間無視老闆的不合理電話與訊息的權利，且可不受罰，雇主若違反新法，則將面臨罰款。事實上，法國、西班牙以及多個歐盟國家已經推出類似法律。而澳洲就業與勞資關係部長柏克（Tony Burke）則表示，多數參議員皆支持該法案。

根據《路透社》報導，澳洲聯邦政府提議對勞資關係法進行一系列修改，其中包括「在私人時間斷聯的權利」。聯邦政府表示，這些改變將保護勞工權利，有助於恢復工作與生活間的平衡。

新法將會賦予員工在私人時間無視工作電話與訊息的權利，也就是說如非工作時間，勞工有權不回覆或是接聽老闆的聯絡，且不會受罰，違反規定的雇主將會面臨罰款。

法國、西班牙以及多個歐盟國家早已推出類似法律，賦予勞工在私人時間關閉電子通訊設備的權利。隸屬於左翼執政黨「工黨」的就業與勞資關係部長柏克在聲明中指出，多數的參議員已表態支持該法案。

柏克說，新法讓員工在工作時間之外不需接收「不合理聯絡」，阻止勞工「無償加班」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，「如果沒有領24小時的薪水，那麼員工沒有24小時在線也不應受罰。」此法案預計本周提交議會，而綠黨、工黨以及其他小黨派和無黨派議員也都達成協議，確定支持該法。