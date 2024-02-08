音樂家改行當機師！演奏廳到駕駛艙追夢之旅「人生沒有不可能」

▲在美籍航空公司任職的台裔女機師于慈。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

2024年1月，在美國3大航空公司之一任職的台裔女機師于慈首次駕機飛進台灣領空，俯瞰家鄉感動不已。而10年前，在國外取得音樂博士學位的她曾是大學講師、在音樂廳演奏，經歷婚姻離異、遇上黑心房東搬到儲藏室，于慈跨越逆境，踏上駕駛艙追夢之旅，憑藉自身努力凌駕高空那一刻，她找回自我。她說，人生沒有什麼不可能。

今年42歲的于慈（Isabelle Hubbard）3歲起就踏上音樂啟蒙之路，從鋼琴開始學起，為考進國高中音樂班、培養音樂第二專長，小學5年級也學起打擊樂。回想起當時的選擇，于慈笑著說，家中經濟並不寬裕，當時鼓棒一隻僅幾百元，家裡決定讓她學打擊樂，後來發現打擊樂是最貴的，無論是木琴或定音鼓不但昂貴且占空間，因此她都在學校練習。

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雖然于慈誤打誤撞開啟打擊樂之路，然而這選擇不但深刻影響她音樂人生，更讓她音樂才華得以綻放。

從此，無論是大學、參加朱宗慶打擊樂團活動，到申請獎學金遠赴美國攻讀碩士，音樂成為于慈堅定的夢想。于慈在遠洋陌生土地上攀登音樂學術高峰，不但在大學擔任助教持續取得音樂系博士學位，還沒30歲的于慈已經是大學優秀兼任教師，更經常參與許多音樂會演奏，也遇上另一半並生下雙胞胎女兒。

▲▼台裔女機師于慈具有音樂博士學位，曾在大學擔任教職，更常參與演奏表演。（圖／于慈提供）

不過隨著美國經濟不振，在大學兼任9年教職的于慈遲遲無法轉任正職教授，同時婚姻也面臨考驗，為了年幼孩子，于慈開始思考必須找一份擁有健保保障工作，音樂這條熟悉的路不再是唯一選項。2014年她接了一個模特兒兼差工作碰上空服員，意外成了生命中另一個轉捩點，在空服員引領下，她踏上意想不到的飛翔人生，2014年10月，于慈成為Chautauqua Airlines（肖托誇航空）空服員。

緊接著，另一個考驗也正在等著于慈，2015年她經歷人生一場巨變，她與丈夫離婚，成為一位單親媽媽，讓她肩上的責任更加沉重，給孩子一個安穩的生活，是她的新夢想。當時有機師發現她出身博士高學歷，詫異不已，認為空服員工作高中畢業就可投入，她能做的不僅如此，提議她應該考機師，由於當機師薪水是空服員數倍，為了給孩子更好的未來，她下定決心要攀越另一個高峰。

每當于慈在空服組員辦公室待命時，她拼命埋首書海，準備機師考試，離婚分割後的財產投入學習飛行，但由於學費不斐，她邊存錢邊學飛，一花就是5年的時間。于慈坦言，離婚初期，對她來說相當痛苦，她必須跟孩子分離一半的時間，那份煎熬難以言喻，但也因為這段時間的空缺，讓她有時間投入學習飛行。

于慈說，最初學飛是因為機師的薪水，卻在學飛過程中，經歷一場人生價值觀深刻轉變。在離婚陰霾下，她自信心一度崩解，也迷失自我，時常深陷自我質疑迴圈中，不斷詢問自己除了當個好媽媽外，還能做甚麼。但駕駛飛機穿越雲霧飛向天際那一刻，她發現，世界如此廣大，人類如此渺小，一個人或許沒重要到無可取代，但同時也發現人很強大，能對抗地心引力、翱翔天際之間，人類雖渺小，卻蘊含無限可能。

學習飛行的過程，成為于慈尋找自我的旅程，在駕駛艙內，她重新找回自己、尋回自信心，從心底肯定飛行工作的價值，也讓她明白，學飛不再是為了錢，而是為了成就自我。

▲▼于慈在同為機師的先生和其他機師朋友鼓勵下，踏上駕駛艙追夢之旅。（圖／于慈提供）

而學飛過程，于慈也遇上生命中契合的另一半，同為機師的先生鼓勵下，于慈一步一步完成機師圓夢之旅。2021年，于慈不但成功成為私人飛機的機師，隔年再轉任美國區間性航空公司、貨機公司的機師，2023年8月迄今，她更是美國3大航空公司的機師。

飛過人生的低谷，于慈回首艱辛時刻，她說，學習飛行那幾年，最大的挫折應該是2017年家裡遭小偷，為了搬家而把木琴賣掉，沒想到租到黑心房東的公寓，收了房租卻沒繳房貸跟稅。2018年3月有一天結束工作回到家，看到門上貼了一張法院通知，告知公寓已被法拍，通知1個月內要搬走，當時來不及找新房子，被迫將物品搬到儲藏室，過了超過半年沒有家生活。

于慈坦言，那半年她帶著工作行李箱，不是睡機場就是睡車上，到前夫家探望孩子時，就住在飯店和朋友家，那陣子對她打擊相當大，對孩子們感到很愧疚，帶著她們過著隨波逐流的生活。有時候，她甚至懷疑自己把錢花在學飛上，是不是太自私，太不切實際；然而每次看到孩子們回報給她快樂的笑容，甚至告訴她住飯店跟朋友家很有趣，對她投入學飛沒有埋怨。正因為孩子們的支持，即便她一路走來很辛苦，歷經不少挫折，但也讓她有堅持下去的動力。

▲于慈今年1月首度駕機回到台灣，母親也搭乘于慈駕駛的回程班機並為她感到驕傲。（圖／于慈提供）

今年1月6日，于慈駕駛美籍航空班機首度飛進台灣領空，夜幕籠罩台灣，但天氣晴朗，于慈從天空中清楚眺望台灣，她說，當時她心中充滿感動和激動，落地後台灣組員工作態度專業和親切，讓她覺得台灣人很棒，也以身為一位台灣人感到驕傲。而回程航班飛回舊金山，于慈的母親也親自搭上女兒駕駛的班機，讓曾經擔心女兒的媽媽感到驕傲。

于慈從演奏廳到駕駛艙的追夢之旅，彷彿一首激勵人心的交響樂曲，穿越人生低谷，凌駕天際高峰。于慈說，人生沒有什麼不可能，每一個經歷都是人生的養分，從中都能學習到些東西，轉化成下一個階段的能量和動力，人生不會有白走的路。

▼台裔女機師于慈從學飛過程中找回自我。（圖／記者李姿慧攝）