獨／不捨台中頂級柴燒牛排館歇業　霸氣饕客千萬元頂下...員工全留

▲台中知名柴燒牛排館FORE restaurant上月底才傳出業者有意頂讓，現已尋覓到買主，且新團隊在2月1日進駐經營。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中知名柴燒牛排館FORE restaurant上月驚傳頂讓歇業，業者還在各大房地產相關社團PO文尋求有緣人接手，消息曝光，讓饕客們心碎不已。但《ETtoday東森新媒體》掌握最新消息，餐廳已由17年的台中老牌餐飲集團「More默爾」接手，並已在2月1日經營。據悉，默爾的執行長Alan本就是FORE的老客戶，從新聞上得知餐廳頂讓消息，不捨美味消失，決定頂下餐廳，且員工全留，而且前後花不到10分鐘時間。

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▲FORE restaurant打出以柴燒方式料理美國Prime等級牛排。（圖／記者游瓊華攝）



2018年底開幕的FORE restaurant，當初業者砸下億元裝潢，且打出以柴燒方式料理美國Prime等級牛排，飽滿的肉汁以及濃郁的柴火香氣，搭配店內裝潢，瞬間在台中造成轟動，也擄獲不少饕客的心，更是許多政商名流心中愛店之一，連豪宅建商、龍寶建設董事長張麗麗每月也都會到訪數次。

據了解，FORE內部主要股東成員都來頭不小，有知名醫師、建設公司總經理、紡織業大亨等，大家都有自己事業，因都熱愛美食，所以合資開設餐廳，餐廳一炮而紅，至今走過6個年頭，股東們決議將品牌轉給有緣人接手。頂讓消息傳出，一周時間就有破百組人馬競相詢價。

▲默爾執行長Alan強調，會延續FORE的經典美味，歡迎舊雨新歡到訪。（圖／FORE提供）



至於接手的「More默爾」義大利餐飲集團則於2007年在台中創立，在台北、新北、桃園、台中等設有9家門市，今年還會進駐台中七期最新商場誠品480。

默爾執行長Alan透露，FORE與集團的More兩字相近，讓他覺得是一種緣份，加上公司本就要跨足頂級餐飲市場，更因為FORE是自己的愛店，所以得知消息隔天就立刻與FORE股東洽談，最終以1200萬元價格頂下品牌、裝潢、設備，更留任全體員工，前後只花10分鐘不到。

Alan更提到，未來還要將FORE拓展到北部，讓其他縣市饕客也能享受到頂級柴燒牛排美味。