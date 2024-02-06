　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／不捨台中頂級柴燒牛排館歇業　霸氣饕客千萬元頂下...員工全留

▲台中知名柴燒牛排館FORE restaurant。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中知名柴燒牛排館FORE restaurant上月底才傳出業者有意頂讓，現已尋覓到買主，且新團隊在2月1日進駐經營。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中知名柴燒牛排館FORE restaurant上月驚傳頂讓歇業，業者還在各大房地產相關社團PO文尋求有緣人接手，消息曝光，讓饕客們心碎不已。但《ETtoday東森新媒體》掌握最新消息，餐廳已由17年的台中老牌餐飲集團「More默爾」接手，並已在2月1日經營。據悉，默爾的執行長Alan本就是FORE的老客戶，從新聞上得知餐廳頂讓消息，不捨美味消失，決定頂下餐廳，且員工全留，而且前後花不到10分鐘時間。

▲台中知名柴燒牛排館FORE restaurant。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲FORE restaurant打出以柴燒方式料理美國Prime等級牛排。（圖／記者游瓊華攝）

2018年底開幕的FORE restaurant，當初業者砸下億元裝潢，且打出以柴燒方式料理美國Prime等級牛排，飽滿的肉汁以及濃郁的柴火香氣，搭配店內裝潢，瞬間在台中造成轟動，也擄獲不少饕客的心，更是許多政商名流心中愛店之一，連豪宅建商、龍寶建設董事長張麗麗每月也都會到訪數次。

據了解，FORE內部主要股東成員都來頭不小，有知名醫師、建設公司總經理、紡織業大亨等，大家都有自己事業，因都熱愛美食，所以合資開設餐廳，餐廳一炮而紅，至今走過6個年頭，股東們決議將品牌轉給有緣人接手。頂讓消息傳出，一周時間就有破百組人馬競相詢價。

▲台中知名柴燒牛排館FORE restaurant。（圖／記者游瓊華攝）

▲默爾執行長Alan強調，會延續FORE的經典美味，歡迎舊雨新歡到訪。（圖／FORE提供）

至於接手的「More默爾」義大利餐飲集團則於2007年在台中創立，在台北、新北、桃園、台中等設有9家門市，今年還會進駐台中七期最新商場誠品480。

默爾執行長Alan透露，FORE與集團的More兩字相近，讓他覺得是一種緣份，加上公司本就要跨足頂級餐飲市場，更因為FORE是自己的愛店，所以得知消息隔天就立刻與FORE股東洽談，最終以1200萬元價格頂下品牌、裝潢、設備，更留任全體員工，前後只花10分鐘不到。

Alan更提到，未來還要將FORE拓展到北部，讓其他縣市饕客也能享受到頂級柴燒牛排美味。

ET快訊
狠揍陳沂黑衣人超派！撞警嗆「不要碰我」　上銬畫面曝
糗！網傳賴清德後援會「出席500」民進黨提告　抓到自己人
王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？
醫學中心增3家！民眾就醫變貴　門診多180元、急診多350元
當街踹打陳沂！21歲男5萬交保　警追有無藏鏡人
快訊／陳沂被揍：我不好，很害怕！　「我不會是最後1個受害者」
父子遭撞墜30m雙亡　媽媽心碎淚崩：年怎麼過
陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」
獨／陳沂遭毆　憲哥、鄭家純回應了
快訊／國1死亡車禍！肇事駕駛無照落跑　竟拉弟弟頂罪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／氣象署發低溫特報「下探10度」　1縣市亮橙色燈號

王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？

馬村設計實驗室成果展正式開幕　「馬村日誌」展現桃園文創新魅力

醫學中心增3家！民眾就醫3／1起變貴　門診多花180元、急診多350元

長榮罷工投票「其他航空機師也能投」惹議　王國材：勞動部認為合法

獨／不捨台中頂級柴燒牛排館歇業　霸氣饕客千萬元頂下...員工全留

陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」

過年「先濕冷後乾冷」！小年夜雨最多　強烈冷氣團襲台下探10度

起薪最高50K！　漁業署招募「勞動檢查人員」　

40歲失業爸「急找6萬元工作」　網曝1行業：不用體力跟專業

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

國1彰化嚴重事故！2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

快訊／氣象署發低溫特報「下探10度」　1縣市亮橙色燈號

王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？

馬村設計實驗室成果展正式開幕　「馬村日誌」展現桃園文創新魅力

醫學中心增3家！民眾就醫3／1起變貴　門診多花180元、急診多350元

長榮罷工投票「其他航空機師也能投」惹議　王國材：勞動部認為合法

獨／不捨台中頂級柴燒牛排館歇業　霸氣饕客千萬元頂下...員工全留

陳沂遭痛毆狂踹！　死對頭律師吐492字「相信兇手認錯人」

過年「先濕冷後乾冷」！小年夜雨最多　強烈冷氣團襲台下探10度

起薪最高50K！　漁業署招募「勞動檢查人員」　

40歲失業爸「急找6萬元工作」　網曝1行業：不用體力跟專業

陳沂被打疑是預謀尋仇！21歲男攻擊前「說出她名字求合照」　現場還原

大溪互助社發放現金　大武警安全維護兼反詐宣導

一般人月薪4.2倍！　高雄最貴住宅月租上看15萬

俄羅斯避制裁取得工具機　立陶宛總理：正與台灣溝通

91歲素珠阿姨「相隔1年露面曝近況」！　一句老娘逗笑影迷

狠揍陳沂黑衣人超派！肩膀撞警還嗆「不要碰我」　上銬畫面曝

湖人將10億後衛納入交易談判　文森僅打5場要再休1個月

2024龍年迎新春　11條「屏東限定新年出遊路線」一次看

賣1.1億遊戲點數拒補稅2千萬　大戶嗆「不會再讓你捉到」被管收

陳沂惹到誰？網點名雪碧　圈內人揭「遊戲規則」：只能摸摸鼻子算了

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

生活熱門新聞

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

醫院評鑑結果出爐！北慈、雙和、新竹台大分院升格醫學中心

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

尪婚後逼她當乩童「妳身材好」　人妻崩潰：還想拍片炒作

過年好冷！　恐跌破7℃

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

台中「台糖瘦肉精」疑雲　王必勝深夜提5大謬論：無稽之談

更多熱門

相關新聞

快訊／複驗瘦肉精檢體送到中央了！打包畫面曝　

快訊／複驗瘦肉精檢體送到中央了！打包畫面曝　

台糖安心豚梅花肉片遭台中市府檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，行政院食安辦卻召開記者會回應收到的45件樣本均未驗出，陷入羅生門。台中市府今早收到台糖申請複驗，稍早公布「打包檢體」畫面。

即／台74線嚴重車禍！2人插管急救

即／台74線嚴重車禍！2人插管急救

即／台74線2車嚴重碰撞3傷！25歲女意識不清

即／台74線2車嚴重碰撞3傷！25歲女意識不清

五期最大停車場將歇業　地主曝：要蓋當地最高住宅

五期最大停車場將歇業　地主曝：要蓋當地最高住宅

毒販「預感今天刑事會來！」警真的衝場逮人

毒販「預感今天刑事會來！」警真的衝場逮人

關鍵字：

FORE餐廳台中炙燒牛排

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

說謊很難被識破三大星座！

大媽吵架裝死　結局變「3P疊疊樂」

YTR入侵鐵軌拍火車　遭另列火車輾斃

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

台南+9為1000元圍毆！她遭棒打、重摔

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面