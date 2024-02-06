北市婦從窗戶倒尿影片曝！她洗好頭走出理髮店慘遭尿襲氣炸

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦州街1名老婦人，因為家中堆滿雜物根本沒有空間，有時候會到隔壁巷子1樓的洗髮店門口椅子休息，但近期又做出更離譜的事情，直接從住處朝巷子的窗戶倒排泄物，1樓洗髮店有客人剛洗完頭離開，就被淋得滿頭尿液，氣得找北市府環保局提出申訴。

據了解，北市中山區錦州街30巷底的一棟大樓，樓上1名女住戶平時會跑到附近店家門口的椅子上睡覺、休息，但從2023年9月開始，早晚都會從住處的窗口傾倒排泄尿液，一開始路過民眾不以為意，還以為是寵物在撒尿，但後來竟然波及到路人。

▲婦人每天早晚從住處窗口倒尿，1樓洗髮店客人還遭波及。（圖／民眾提供）

據了解，有洗髮店女客人洗完頭離開，剛穿過巷子就被傾倒下來的尿液淋中，導致剛洗完的頭全毀，全身還沾滿尿液，氣得向環保局申訴，環保局也到場蒐證相關畫面，並且前往婦人家中開罰。

知情人士透露，婦人家中堆滿雜物，幾乎沒有任何地方可以通行的地方，對於為何傾倒尿液，婦人則沒有多做解釋，附近住戶則表示，婦人除了平時都會在附近徘徊，初步了解是獨居的狀態，也呼籲市府社會局相關單位可以前往了解。

據悉，婦人從2023年9月就陸續從住家窗戶傾倒尿液，一開始沒有波及到人，未引起注意，後來樓下停放車輛的車主發現被大面積潑灑液體，一聞之下才發現是尿液，經過觀察後發現從婦人所住的窗戶倒下。

離譜的是，婦人傾倒尿液不僅造成汽、機車遭波及，連1樓洗頭店的2、3名客人，剛洗完頭髮離開準備過馬路，就被潑得一身都是尿；附近鄰居表示，如果再不處理，可能會造成更多人受害。