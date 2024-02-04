以哈戰爭停火3階段釋放人質　哈瑪斯：協議尚未達成

▲哈瑪斯高階官員表示，協議尚未達成。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯駐黎巴嫩高階官員哈姆丹（Osama Hamdan）3日表示，哈瑪斯正在審查一份由以色列、卡達、埃及、美國討論出來的停火釋放人質協議框架，但哈瑪斯需要更多時間宣布自身立場，協議尚未達成。

法新社報導，現階段這份停火協議總共分成3階段，第一階段是停火6周，釋放部分以色列人質來換取巴勒斯坦囚犯獲釋，且停火期限可能延長。哈姆丹證實哈瑪斯已收到巴黎調解人擬定的停火建議，儘管願意討論任何新措施來結束對巴勒斯坦人民的野蠻侵略，但相關計畫仍缺少部分細節，哈瑪斯很快就會宣布自身立場。

▲加薩宣稱，自2023年10月7日以來，至少已有2萬7230人喪命。（圖／CFP）

哈瑪斯已要求在達成任何協議之前要先全面停火，哈姆丹也譴責「以色列造謠運動」（Israeli disinformation campaign），稱這旨在扭曲哈瑪斯的立場，且以色列拒絕所有迄今為止的提議，以便持續侵略加薩。

加薩衛生部門宣稱，自2023年10月7日以來，以色列的攻擊已造成至少2萬7230人喪命、6萬6400人受傷。以軍表示，哈瑪斯與其他巴勒斯坦武裝份子在以色列發動的攻擊殺害1200人。

美國國務院表示，國務卿布林肯4日啟程前往中東地區，推動協議達成。