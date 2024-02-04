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日本機場試辦新服務　商店寄行李「直接送上飛機」

記者張方瑀／綜合報導

日本政府近來積極推行「空手觀光」計畫，中部國際機場就與名古屋鐵路合作，只要旅客在名鐵名古屋車站內的合作商家寄存行李，就能直接幫忙送上飛機，旅客就能解放雙手輕鬆玩。

根據《讀賣新聞》報導，日本中部國際機場推行「空手觀光」計畫，目前先在國內航班中試行，旅客只要預先報到、登記託運行李後，只要在市區名鐵名古屋車站的合作商店寄存行李，行李就能直接被送上預定搭乘的航班，省去拉行李到機場、排隊報到託運的問題。

旅客從飯店、車站到機場之間的路途，不用再拉著大件行李移動，退房後能夠空手到周邊的景點觀光，也省去了必須提早到機場托運行李的時間，也解決了航空公司人力不足的問題；如果此方案能順利運行的話，將有助於減少公車和地鐵內的行李數量，能夠緩解車廂內的擁擠。

此外，從商店託運的行李上會裝有GPS定位標籤，旅客能隨時透過手機上的APP確認行李位置，未來這款APP除了能掌握行李運送位置外，官方還預計會結合當地觀光旅遊資訊，讓旅客能享受更輕鬆的旅行。

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