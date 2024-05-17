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社會 社會焦點 保障人權

超扯！保時捷女駕駛國道刁車「要警幫買油」　還亂報假身分

記者陳凱力／新竹報導

5月12日母親節當晚，一段國道1號湖口路段上的保時捷斷油事件引發轟動。女駕駛因車輛沒油而熄火，導致車輛卡在中線車道，交通尖峰時段車流龐大。警方趕至現場協助，但女駕駛卻因擔心車輛被拖壞而拒絕拖吊，與警方對峙。

「我加完油給你開單這樣好不好，你這樣子會把我車拖壞啊…」女駕駛堅稱車子沒油、開不動，表示願意付油錢請警方幫忙送油，卻因擔憂車輛被拖壞而堅持拒絕拖吊、國道警因為安全因素拒絕卻反遭質疑「你是警察為什麼一直要我給他拖？」

見女子始終講不聽，警方也火大：「現在你在車道上，你在高速公路的車道上，很危險，（你都來幫我了）我就是來幫你警戒、趕快排除，我們這麼多人冒著生命危險，你到底要不要依規定處置。」

▲▼保時捷沒油刁國道　「怕車拖壞」女駕駛拒拖車僵在車陣中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲保時捷女駕駛因拒絕拖吊與警方在國道上發生口角。（圖／記者陳凱力翻攝）

員警站在國道險象環生，也被女子盧到抓狂「我們沒這個服務好不好，我們不是人民的狗啦，妳叫我們幹嘛就幹嘛」，最後下達通牒「現在妳只有兩條路，一個是妳讓他拖下去，我開一張沒油單；第二個妳不給他拖，就是不依規定處置。」經過近半小時的僵持，女駕駛家人趕到現場加油後，車輛才得以離開。

事後，國道警將本案移送新竹地檢署偵辦調查，同時發現羅女資料明顯有出入，並於通知車主及駕駛羅女、羅女之妹，及駕車攜帶汽油到場之友人張男等3人到案說明。

羅女坦承自己是開車的人，辯稱因一時緊張，才錯報其妹年籍資料予員警舉發違規，警方認羅女因涉犯公共危險及使公務員登載不實等罪嫌，將本案函送新竹地檢察署偵辦；她與張男違規行為，也依規定製單舉發。

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