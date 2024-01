下體吹響Do Re Mi！奇女子「腿開開」倒立插笛演奏　評審驚喊OMG

▲澳洲一名女子在德國節目表演用下體吹奏直笛。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/綜合報導

一名來自澳洲的女子麥基夫(Beatrice McKeefe)本身兼任外科助理,然而私下她卻身懷絕技,最近前往德國參加一檔綜藝節目時,為了能夠在選秀中奪得領先,竟然使出必殺技,不僅倒立、雙腿懸掛在兩張椅子之間,甚至張開雙腿「露出妹妹」,將直笛插入陰部、用下陰處吹奏起直笛,現場評審與觀眾驚叫連連。

根據The SportsGrail等外媒報導,來自澳洲的奇女子麥基夫參加德國電視頻道MEIN RTL的真人秀試播,她在現場以一種非常規的方式吹奏起直笛,不僅令評審、主持人感到震驚,現場觀眾也驚嘆不已,部分羞赧的男性甚至直接摀住臉和眼睛,直呼「我的老天」。

NEW - German TV channel RTL shows an Australian woman playing a flute with her vagina.https://t.co/L5Kwo5H3Tp