被逼問與中共關係！TikTok執行長怒「我新加坡人」　美議員仍不放過

▲周受資在1月31日的聽證會上多次被逼問其國籍以及與共產黨的關係。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國參議院1月31日舉行兒童網路安全聽證會，對Meta、X等社群平台的執行長進行了近4小時的質問，不過美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）與TikTok執行長周受資的一段對話，卻為參議院引來了批評聲浪。

綜合美媒報導，周受資31日在參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）的兒童網路安全聽證會上，強烈否認TikTok會將美國用戶的數據分享給中國政府，但他隨後卻被柯頓質疑與中國共產黨的關係。

從網上流出的影片可見，柯頓首先對周受資的國籍進行了拷問，當周受資回答自己是新加坡人後，柯頓再度追問，「你是任何其他國家的公民嗎」、「你申請過中國國籍嗎」，不過卻全被周受資否認。

周受資強調，自己曾在新加坡服過2年半的兵役，並且擁有新加坡的護照，但柯頓質疑，「你的妻子是美國公民，你的小孩也是美國公民，但你卻不曾申請美國國際，你是否曾是中國共產黨黨員？」

聽到柯頓的問題後，周受資失笑回答，「參議員，我是新加坡人，我不曾加入中共。」隨後柯頓再度提問，「你是否曾和中國共產黨有關連，或者隸屬中共？」而周受資也無奈回應，「沒有，參議員。我再次強調，我是新加坡人！」

相關影片在網上流傳後，瞬間吸引了不少網友的關注。有批評者認為柯頓帶有「恐中」心態及種族歧視，而新加坡網友則取笑道，「參議員，你知道新加坡在哪裡嗎？」、「他看上去像中國人，並不代表他就是中國人」、「難道要逼周受資切換成新加坡英語你才相信他嗎？」