遭痛毆還追到醫院　美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳

記者邱中岳／台北報導

北市士林區1名大陸籍的女子承租房子，但是卻與二房東發生糾紛，從2023年開始鬧上新聞版面，但是卻在1月底發生肢體衝突，二房東直接在深夜闖進女房客房間，並徒手猛烈攻擊女房客頭部，造成女房客臉部骨折、頭部、肢體都有擦挫傷，事後到醫院驗傷時還向警方表示，疑似看到二房東的身影，懷疑對方居然還追到醫院。

▲房東深夜闖女房客房間，將女房客打到臉部骨折、頭部以及四肢都有擦挫傷。（圖／民眾提供）

警方調查，在2023年12月間，1名來自中國大陸東北的孫姓女子，與25歲的黃姓二房東發生爭執，女子指控黃姓房東在電話說「想睡妳」、「妳以為我不敢打妳？」等恐嚇、猥瑣的話語，黃姓房東則表示要求孫女搬離，孫女根本不當一回事，也不願意配合，雙方一度鬧上新聞版面。

▲女房客與房東發生糾紛，當時還自詡「東北漢子不可能屈服」，但卻在深夜被打到臉部骨折。（圖／民眾提供）

當時孫女還透露「東北漢子不可能屈服」，沒想到，今年1月25日，黃姓房東趁著深夜闖入孫姓女房客的住處，直接叫醒孫姓女房客並且徒手攻擊孫，造成孫被打到臉部骨折、頭部以及四肢都有擦挫傷，孫女的求救聲也驚動鄰居報警處理，警方到場時黃已經離去。

警方當時陪同孫女到新光醫院急診室就醫，但是隔天孫女自行前往驗傷時，疑似看到黃姓房東又出沒在醫院附近，嚇得又向警方求救，孫女事後向警方提告，警方也在2日持拘票，在北市士林區將黃姓房東逮捕到案，訊後依照殺人未遂罪嫌送辦，目前孫姓女房客已經退租並搬走。